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  4. Стерлинг стал первым англичанином в истории по уникальному достижению в ЛЧ
Лига конференций
13 марта 2025, 22:03 |
419
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Стерлинг стал первым англичанином в истории по уникальному достижению в ЛЧ

В поединке против «ПСВ» Рахим отметился двумя результативными передачами

13 марта 2025, 22:03 |
419
0
Стерлинг стал первым англичанином в истории по уникальному достижению в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг в матче против «ПСВ» отдал два ассиста и стал первым английским игроком в истории, который отметился результативным действием в Лиге чемпионов в составе четырех разных клубов («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал»).

12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Арсенал» и «ПСВ». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Александр Зинченко отметился забитым мячом.

Стерлинг сейчас является четвертым англичанином по количеству результативных действий в еврокубке (46). Выше в списке расположились только Уэйн Руни (47), Гарри Кейн (50) и Дэвид Бекхэм (52).

Подопечные Микеля Артеты по сумме двух встреч (9:3) вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Арсенал Лондон ПСВ Лига чемпионов Арсенал - ПСВ статистика Рахим Стерлинг Гарри Кейн Дэвид Бекхэм Уэйн Руни
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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