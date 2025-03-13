Стерлинг стал первым англичанином в истории по уникальному достижению в ЛЧ
В поединке против «ПСВ» Рахим отметился двумя результативными передачами
Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг в матче против «ПСВ» отдал два ассиста и стал первым английским игроком в истории, который отметился результативным действием в Лиге чемпионов в составе четырех разных клубов («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал»).
12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Арсенал» и «ПСВ». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Александр Зинченко отметился забитым мячом.
Стерлинг сейчас является четвертым англичанином по количеству результативных действий в еврокубке (46). Выше в списке расположились только Уэйн Руни (47), Гарри Кейн (50) и Дэвид Бекхэм (52).
Подопечные Микеля Артеты по сумме двух встреч (9:3) вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
New record unlocked. 🔓— Squawka (@Squawka) March 12, 2025
Raheem Sterling is the first ever English player to be directly involved in at least one goal for four different clubs in the Champions League.
Most goals + assists by English players in UCL history:
◎ 52 - David Beckham
◎ 50 - Harry Kane
◎ 47 -… pic.twitter.com/Jm405HAcOx
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