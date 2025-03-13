Стерлинг стал первым англичанином в истории по уникальному достижению в ЛЧ

Нападающий «Арсенала» Рахим Стерлинг в матче против «ПСВ» отдал два ассиста и стал первым английским игроком в истории, который отметился результативным действием в Лиге чемпионов в составе четырех разных клубов («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал»).

12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Арсенал» и «ПСВ». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Александр Зинченко отметился забитым мячом.

Стерлинг сейчас является четвертым англичанином по количеству результативных действий в еврокубке (46). Выше в списке расположились только Уэйн Руни (47), Гарри Кейн (50) и Дэвид Бекхэм (52).

Подопечные Микеля Артеты по сумме двух встреч (9:3) вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.