Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти в матче Атлетико – Реал
Лига чемпионов
13 марта 2025, 10:04 |
1394
1

ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти в матче Атлетико – Реал

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

13 марта 2025, 10:04 |
1394
1
ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти в матче Атлетико – Реал
Коллаж Sport.ua

Мадридские футбольные гранды «Реал» и «Атлетико» сошлись в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

27 секунд хватило «Атлетико», чтобы восстановить равновесие по итогам двух игр. Первая же атака «матрасников» увенчалась успехом: прострел Де Пауля с правого фланга пытались замкнуть Симеоне и Галлахер. Первый проскочил, но немного коснулся мяча, второй буквально занес «снаряд» в ворота.

На 70-й минуте наступил момент истины. Мбаппе, который «молчал» полтора тайма, подхватил мяч возле центральной линии и промчался в своем стиле в штрафную хозяев, где был сбит партнером по сборной Франции Клеманом. Пенальти! 11-метровый взялся исполнять Винисиус. Целил в правую девятку, но направил мяч сильно выше ворот.

В овертайме «Атлетико» мог повторить подвиг основного времени – забить на первой минуте. Голкипер Облак выбил мяч прямо на Корреа. Аргентинец пошел на ворота, мог пробить сам, но решил прострелить на Серлота. Норвежец этого паса не ожидал. Как оказалось, это было все острое, что смогли создать футболисты обеих команд за полчаса дополнительного времени.

Противостояние перешло в серию пенальти. Во время исполнения 11-метровых произошел интересный эпизод. Второй удар от «Атлетико» выполнял Альварес. В момент удара у него поехала нога, но мяч таки попал в ворота. Сначала гол засчитали, но потом, пересмотрев повтор, зафиксировали у игрока хозяев двойное касание и постфактум взятие отменили. Равновесие на весах восстановил Облак, взяв удар Васкеса. Но следом хозяева снова промахнулись – Льоренте «пальнул» в перекладину. Судьба матча оказалась в ногах Рюдигера – опытный защитник «сливочных» не промахнулся. «Атлетико» снова не сумел пройти «Реал» на евроарене. Действующие победители Лиги чемпионов продолжают битву за трофей.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти Альвареса в матче Атлетико – Реал

По теме:
Тренер ПСВ: «Мы вылетели из ЛЧ, но у нас был памятный матч с Шахтером»
«Есть только один Мадрид». Винисиус разозлил болельщиков Атлетико
«Это удивительно». Зинченко ждет матчей против Реала в Лиге чемпионов
Карло Анчелотти Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид Хулиан Альварес Диего Симеоне пресс-конференция серия пенальти видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12 марта 2025, 11:25 0
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик разочарован игрой Рональда Араухо

ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
Футбол | 12 марта 2025, 22:11 6
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ

Александр отметился в ворота нидерландского клуба на 6-й минуте ответного поединка

Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Футбол | 13.03.2025, 10:33
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Футбол | 13.03.2025, 00:47
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
Мадридское дерби завершилось лотереей. Реал выбил Атлетико из ЛЧ
ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»
Футбол | 13.03.2025, 10:11
ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»
ЛЕОНЕНКО: «Пусть игроки Динамо выбирают мост в Киеве, с которого прыгать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Роман Роизин
П.и.д.о.р.а.с.ы судьи
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 3
Бокс
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
12.03.2025, 00:47 32
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 1
Футбол
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
Анчелотти обратился к Лунину перед матчем ЛЧ. Сказал важные слова
11.03.2025, 08:17 3
Футбол
Теофимо Лопес ударил соперника на дуэли взглядов накануне титульного боя
Теофимо Лопес ударил соперника на дуэли взглядов накануне титульного боя
11.03.2025, 12:27
Бокс
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем