ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти в матче Атлетико – Реал

Мадридские футбольные гранды «Реал» и «Атлетико» сошлись в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

27 секунд хватило «Атлетико», чтобы восстановить равновесие по итогам двух игр. Первая же атака «матрасников» увенчалась успехом: прострел Де Пауля с правого фланга пытались замкнуть Симеоне и Галлахер. Первый проскочил, но немного коснулся мяча, второй буквально занес «снаряд» в ворота.

На 70-й минуте наступил момент истины. Мбаппе, который «молчал» полтора тайма, подхватил мяч возле центральной линии и промчался в своем стиле в штрафную хозяев, где был сбит партнером по сборной Франции Клеманом. Пенальти! 11-метровый взялся исполнять Винисиус. Целил в правую девятку, но направил мяч сильно выше ворот.

В овертайме «Атлетико» мог повторить подвиг основного времени – забить на первой минуте. Голкипер Облак выбил мяч прямо на Корреа. Аргентинец пошел на ворота, мог пробить сам, но решил прострелить на Серлота. Норвежец этого паса не ожидал. Как оказалось, это было все острое, что смогли создать футболисты обеих команд за полчаса дополнительного времени.

Противостояние перешло в серию пенальти. Во время исполнения 11-метровых произошел интересный эпизод. Второй удар от «Атлетико» выполнял Альварес. В момент удара у него поехала нога, но мяч таки попал в ворота. Сначала гол засчитали, но потом, пересмотрев повтор, зафиксировали у игрока хозяев двойное касание и постфактум взятие отменили. Равновесие на весах восстановил Облак, взяв удар Васкеса. Но следом хозяева снова промахнулись – Льоренте «пальнул» в перекладину. Судьба матча оказалась в ногах Рюдигера – опытный защитник «сливочных» не промахнулся. «Атлетико» снова не сумел пройти «Реал» на евроарене. Действующие победители Лиги чемпионов продолжают битву за трофей.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне.

ВИДЕО. Симеоне и Анчелотти об отмененном пенальти Альвареса в матче Атлетико – Реал