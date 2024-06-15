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Евро
Венгрия
15.06.2024 16:00 – FT 1 : 3
Швейцария
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 17:54 | Обновлено 15 июня 2024, 19:27
2283
7

Нервно, но победно. Швейцария стартовала на Евро с победы над Венгрией

Команда Мурата Якина провела неоднозначный поединок

15 июня 2024, 17:54 | Обновлено 15 июня 2024, 19:27
2283
7
Нервно, но победно. Швейцария стартовала на Евро с победы над Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч команды начали без раскачки и прелюдий. Уже на 2-й минуте Айбишер после паса от Джаки оказался на хорошей ударной позиции в штрафной венгров, но перед этим угодил в офсайдную ловушку. Подопечные Марко Росси ответили плохим ударом от Саллаи – выше. А через две минуты альпийцы с первого по-настоящему опасного момента забили, и подготовились они к своему голу основательно.

Игроки сборной Швейцарии сделали 22 передачи, пока мяч в результате не оказался у Дуа, который уверенно переиграл Гулачи. Впрочем, поначалу радость швейцарцев была прервана помощником арбитра, который зафиксировал офсайд. Но ВАР сделал все, чтобы справедливость восторжествовала – сборная Швейцарии забила чистый гол. 0:1!

Венгры, оказавшись в роли догоняющих, сильно опешили, и на 20-й минуте чудом не пропустили во второй раз. Их явно простил Варгас, когда метров с 10 пробил точно в плечо Гулачи, а не мимо него и в цель.

После этого игроки венгерской команды понемногу пришли в себя и моментами даже стали перехватывать инициативу. Впрочем, до создания реальных угроз воротам Зоммера дело у них не доходило. Игра катилась к перерыву, но на последних минутах первого тайма швейцарцы будто проснулись – заметно активизировались, включились в контригру и на последней минуте первого тайма во второй раз добились успеха. Айбишер идеально приложился из-за пределов штрафной к мячу и направил его точно в правый нижний угол. 0:2 – Швейцария сделала серьезную заявку на победу в матче со всеми последствиями от этого.

Венгры должны были возобновить игру после перерыва активно, но на первых минутах второго тайма они едва не пропустили еще раз от Дуа – спас Гулачи. Голкипер спас свою сборную и на 54-й минуте, когда из пределов штрафной опасно пробивал Варгас.

Только на 63-й минуте венгры создали первый опасный момент после отдыха – Варга не попал в створ ворот, пробив головой. Впрочем, через три минуты нападающий исправился, проявив свое голевое чутье во всей красе. 1:2!

Гол Варги окрылил футболистов сборной Венгрии. Под натиском их атаки швейцарцы стали шаг за шагом рассыпаться. В атмосфере матча запахло камбэком и очень реальным. Венгры на кураже шли вперед и, порой, большими силами. Увы, подопечным Росси не везло лишь перед самым завершением атак – они играли без последнего грамотного паса. И в итоге венгерские футболисты за ставку на атаку поплатились, когда на третьей компенсированной минуте Эмболо в третий раз поразил ворот Гулачи и принес Швейцарии победу со счетом 3:1.

Евро-2024. Группа А. 1-й тур

Венгрия – Швейцария – 1:3

Варга, 66 - Дуа, 12, Айбишер, 45, Эмболо, 90+3

Салаи, 69, Фиола, 87 - Видмар, 5, Фройлер, 59

Венгрия: Гулачи – Ланг (Болла, 46), Орбан, Фиола, Салаи (Дардаи, 79), Керкез (Адам, 79), Надь (Кляйнхайслер, 67), Собослаи, Саллаи, Шефер, Варга.

Швейцария: Зоммер – Видмер (Стергиу, 68), Аканжи, Шер, Родригес, Фройлер (Сиерро, 86), Джака, Айбишер, Ндойе (Ридер, 86), Дуа (Амдуни, 68), Варгас (Эмболо, 74).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Райн Энерги» (Кельн).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Барнабаш Варга (Венгрия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мишель Эбишер (Швейцария).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Квадво Дуа (Швейцария).
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 7
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Jaime_Lannister
Футбольні пі.араси виграли в  геополітичних )
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+4
RUX
Нічого нервового я там не побачив. По грі, орбанята нагадали мені шотландців, а швейцарці німців.
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+2
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Volk
Дай боже,  щоб ми якось вийшли на цих поганців
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+1
GloryUkraine
Швейцарія могла розгромно все вирішити вже в першому таймі. 
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0
T-800
желаю ей еще один скальп снять на Евро а-ля Франция
ну, или с нами сыграть на вылет))
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0
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