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Евро
Венгрия
15.06.2024 16:00 - : -
Швейцария
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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 19:23 |
151
0

Венгрия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

14 июня 2024, 19:23 |
151
0
Венгрия – Швейцария. Текстовая трансляция матча

В субботу, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы A, в котором сразятся Венгрия и Швейцария. Матч пройдет в Кельне (Германия), на поле стадиона «Райн Энерги», начало в 16:00.

В первой группе на Евро фаворит очевиден – Германия, тогда как за второе и третье место ожидается ожесточенная борьба. Но есть риск выпасть из нее уже на старте – для этого достаточно просто проиграть первую встречу на турнире. Венгрия и Шотландия не для того ехали чемпионат, чтобы оступиться уже при первом подходе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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