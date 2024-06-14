В субботу, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы A, в котором сразятся Венгрия и Швейцария. Матч пройдет в Кельне (Германия), на поле стадиона «Райн Энерги», начало в 16:00.

В первой группе на Евро фаворит очевиден – Германия, тогда как за второе и третье место ожидается ожесточенная борьба. Но есть риск выпасть из нее уже на старте – для этого достаточно просто проиграть первую встречу на турнире. Венгрия и Шотландия не для того ехали чемпионат, чтобы оступиться уже при первом подходе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Швейцария, за которой можно следить в украинской версии сайта.