Мурат ЯКИН: «Я не очень доволен вторым таймом»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился эмоциями после матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 против национальной команды Венгрии (3:1).

«Я сравниваю футбол с шахматами, и сегодня мы правильно выбрали тактику. Мы использовали эту расстановку по определенной причине. Мы сосредоточились на том, чтобы максимально использовать свои сильные стороны, и в первом тайме очень усложнили жизнь сопернику. Мы думали, что они выпустят Боллу, чтобы оказать на нас давление, и мы действительно оказались под давлением, но у нас были свежие форварды, которые выходили на поле и держали мяч», – сказал Якин.

О следующем сопернике – команде Шотландии: «Нелегко играть против Германии. Следующая среда – это совсем другая игра. Важно, что мы выиграли первый матч, но я не очень доволен вторым таймом, так что на следующей неделе мы должны сыграть лучше. Приятно видеть, как много швейцарцев было сегодня на стадионе».

О Квадво Дуа: «Он игрок штрафной, и у нас была ситуация с Эмболо, но мы знали, что можем на него положиться».

Об Эмболо: «Мы знали, что приняли правильное решение, взяв его. Мы знали, что он не был доступен в течение последних двух недель, но решение вызвать его было правильным. Он делает нас очень спокойными, когда мы держим мяч».

О Мишеле Эбишере: «Мы знали его статистику и понимали, что он может быть важен для нас. Он отлично бегает как с мячом, так и без него. На бумаге у нас была очень сильная полузащита».

19 июня сборная Швейцарии сыграет с Шотландией, которая в первом туре проиграла Германии со счетом 1:5.