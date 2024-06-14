В субботу, 15 июня, в Кельне на стадионе «Райн Энерги» состоится матч первого тура в рамках квартета A чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Венгрии и Швейцарии. Стартовый свисток словенского рефери Славко Винцича прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Венгрия



Как и у многих, в истории венгерского футбола был длительный период затишья, когда страна не могла пробиться на крупные турниры и считалась относительно легким соперником в квалификационных раундах. Но в XXI веке венгры изрядно потрудились для того, чтобы оставить этот унизительный статус в прошлом и стать одним из наиболее неудобных соперников среди команд средней руки. «Волшебных мадьяр» никто в фавориты турниров на данном этапе записывать не будет, но доставить массу хлопот и зацепиться за результат они способны.

Возможно, им бы потребовалось продемонстрировать это еще на этапе квалификации, если бы жребий не подарил откровенно слабую группу. Достаточно было дважды обыграть Сербию, и все – Черногория, Литва и Болгария на дистанции отпали самостоятельно. На фоне квартета смерти на чемпионате Европы-2020: Португалия, Франция и Германия, такой отборочный раунд выглядит легкой прогулкой. В Катар на чемпионат мира-2024 Венгрия, как и Украина, не попала.

Во главе наших географических соседей стоит 59-летний итальянец Марко Росси, с которым принято ассоциировать все последние успехи и неудачи команды. Оно и не удивительно – тренер работает с 2018 года и фактически цикл его идей должен подходить ко своему завершению. Станет ли апогеем этого процесса именно это Евро? Возможно. Венгрия уже начала проводить омоложение и без того достаточно талантливого состава, и у нее уже есть молодые лидеры за 75 млн евро по типу Доминика Собослаи из «Ливерпуля». С форвардами проблему не решили – это правда, и может стать уязвимым местом команды на турнире.

Швейцария



Сборная Швейцарии может стать главным парадоксом первых трех десятилетий этот века, так как ее всегда держат в поле зрения, но никто всерьез не воспринимает ровно до тех пор, пока она не сотворит какую-нибудь сенсацию во встрече против явных фаворитов. А еще «нати» здорово умеют притягивать к себе скандальные истории, пусть и лишь по вине врача одного из кантонов на ее территории. Поддержки от украинцев на Евро после той истории коллектив Мурата Якына может не ждать.

Но присматривать за Швейцарией все-таки стоит. У нее также была достаточно «слабая» квалификационная группа, из которой с первой строчки вышла и вовсе Румыния, тогда как Израиль с третьего места застрял в плей-офф отбора. Оставили наших северных недалеких соседей не при делах – и на том спасибо. Однако на этом хорошие новости для «нати» заканчиваются, так как они фактически не смогли реализовать свой потенциал.

А тем временем кадровая обойма Швейцарии хоть и пополняется интересными исполнителями по типу Дана Ндое, Зеки Амдуни или Ноа Окафора, но лидеры стареют с куда большей скоростью. Стивен Цубер, Ренато Штеффен, Джердан Шакири, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Янн Зоммер – это костяк швейцарцев, но только лишь на этот, последний для их поколения в этом составе турнир. Будет ли шанс их заменить или «нати» вновь попадут в зону турбулентности – вот и посмотрим, что придумает Якын. Материал у него есть, но тренерская карьера получается так себе.

История встреч



Футбольные пути Венгрии и Швейцарии ранее пересекались девять раз в рамках квалификаций и основного раунда чемпионата мира и отбора к чемпионату Европы. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Швейцарии – 4 успешные игры против 2 у Венгрии и еще три встречи завершились вничью. Разница голов 14:17.

Последний раз соперники встречались в октябре 2017 года. Голы Гранита Джаки, Фабиана Фрая, Стивена Цубера (дубль) и Штефана Лихтштайнера против мячей Рихарда Гузмича и Ролонда Угрои обусловили победу Швейцарии в Базеле на «Санкт-Якобс-Парке» 5:2 в квалификации на чемпионат мира-2018.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний словенец Славко Винцич, который на своем счету еще не имеет матчей в финальной части «взрослых» международных турниров. Боковыми рефери станут Томаж Кланчник та Андраж Ковачич, а резервным арбитром отработает Раде Обренович. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Нейцом Кайтазовичем, которому будет помогать Бартош Франковски и Томаш Квятковски. У Винцич есть опыт проведения матча с участием Венгрии – 2 победы, 1 ничья, тогда как со Швейцарией он пересекался 2 раза – 2 победы.

Ориентировочные составы



Венгрия: Гулачи – Солои, Орбан, Лонг – Керкез, Шефер, А. Нодь, Него – Шаллаи, Собослаи – Ворго.

Швейцария: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Ндое, Джака, Фройлер, Видмер – Варгас, Шакири – Амдуни.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что вероятность результативной ничьей в этой паре максимальна. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

15 июня, суббота