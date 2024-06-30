В понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении. Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Португалия

Сборная Португалии стала участницей плей-офф чемпионата Европы 2024, выиграв группу F. Там она оставила позади себя команды Турции, Грузии и Чехии, набрав в трех поединках 6 очков.

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В 1-м туре Евро-2024 Криштиану Роналду и Ко одержали волевую победу над Чехией – 2:1. При этом победный гол они забили на второй компенсированной минуте поединка усилиями Консейсау, который вышел на поле двумя минутами ранее.

Затем португальцы добились крупной победы в противостоянии с командой Турции – 3:0. Результат они сделали в середине первого тайма, забив два гола с интервалом в 7 минут. А во втором тайма гол Бруну Фернандеша лишь подвел черту под победой Португалии.

В 3-м туре Португалия играла с командой Грузии и потерпела поражение – 0:2.

Любопытно, что звездный нападающий португальцев Криштиану Роналду ни в одном из трех матчей групповой стадии Евро-2024 ворота соперников не поразил – 0 голов.

Словения

Сборная Словении на групповой стадии чемпионата Европы 2024 выступала в группе С и заняла в ней третье место, набрав 3 очка из девяти возможных. Словенцы проявили исключительное миролюбие, сыграв три раза вничью.

В стартовом матче на Евро-2024 команда Словении поделила очки с Данией – 1:1. С таким же счетом завершилась и вторая игра словенцев против команды Сербии. А в матче 3-го тура группы чемпионата Европы сборная Словении сыграла 0:0 с командой Англии.

Таким образом, имея 3 очка при трех ничьих, словенцы в рейтинге команд, которые заняли третьи места в своих квартетах, заняли 4-е место – последнее среди тех, кто квалифицировался в плей-офф европейского турнира.

На матч с Португалией у Словении есть одна гарантированная потеря – из-за дисквалификации не сможет сыграть Янжа.

Статистика встреч

Сборные Португалии и Словении провели между собой 1 очный поединок.

Данная встреча команд имела место весной 2024 года. Это была товарищеская игра. В ней со счетом 2:0 в родной Любляне победили словенцы.

В составе победителей голами отметились Гнезда Черин и Элсник.

Прогноз на противостояние

Португалия имеет больше опыта выступлений на крупных международных турнирах, чем Словения. Думается, он Роналду и Ко очень пригодится и поможет сломить сопротивление словенской команды на пути в четвертьфинал Евро-2024. Впрочем, игроки команды Словении смогут огрызнуться, но не более того.

Ориентировочные составы:

Португалия: Диогу Кошта – Канселу, Рубен Диаш, Пепе, Нуну Мендеш, Витинья, Палинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Нету, Роналду.

Словения: Облак – Корничник, Дркушич, Бийол, Балковац, Стоянович, Гнезда Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

1 июля, понедельник