Чемпионат Европы01 июля 2024, 22:12 | Обновлено 01 июля 2024, 22:31
371
0
Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024
01 июля 2024, 22:12 | Обновлено 01 июля 2024, 22:31
371
0
1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении
Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июля 2024, 00:23 2
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024
Теннис | 01 июля 2024, 16:09 8
Марта оказалась сильнее Ребекки Шрамковой
Футбол | 01.07.2024, 18:10
Бокс | 01.07.2024, 07:15
Футбол | 01.07.2024, 05:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2024, 00:33 1
29.06.2024, 17:00 10
29.06.2024, 20:57 67
30.06.2024, 21:49 1
30.06.2024, 09:01 21
01.07.2024, 14:20 32
30.06.2024, 00:19 15