Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 22:12 | Обновлено 01 июля 2024, 22:31
371
0

Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

01 июля 2024, 22:12 | Обновлено 01 июля 2024, 22:31
371
0
Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля в 22:00 в немецком Франкфурте проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет против Франции, которая обыграла Бельгию (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Португалии и Словении

Португалия – Словения. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ДЕШАМ: «Если был забит автогол, значит до этого кто-то бил по воротам»
Невероятный рекорд. Канте продлил серию без поражений
ФОТО. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Бельгия
сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения Криштиану Роналду видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Футбол | 01 июля 2024, 00:23 2
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор
Испания – Грузия – 4:1. Фурия Роха вышла в 1/4 финала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Евро-2024

Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона
Теннис | 01 июля 2024, 16:09 8
Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона
Костюк в четвертый раз подряд вышла во второй раунд Уимблдона

Марта оказалась сильнее Ребекки Шрамковой

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Футбол | 01.07.2024, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье отдало трех игроков в аренду
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Бокс | 01.07.2024, 07:15
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Легендарный Джордж Форман назвал боксера с самым сильным ударом в истории
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Футбол | 01.07.2024, 05:31
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
«Чем они занимались?» Тренер Грузии разнес VAR после разгрома от Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
Беллью назвал бойца с самым сильным ударом в истории бокса
01.07.2024, 00:33 1
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 10
Футбол
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
Будет новый чемпион. Италия не сопротивлялась в 1/8 финала против Швейцарии
29.06.2024, 20:57 67
Футбол
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
Англия – Словакия – 2:1 (д.в.) Безумный мяч Беллингема. Видео голов и обзор
30.06.2024, 21:49 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
30.06.2024, 09:01 21
Футбол
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
Кто сыграет в составе сборной Украины на Олимпиаде в Париже?
01.07.2024, 14:20 32
Олимпийские игры
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
Дождь, отмененные голы и победа Бундестима. Германия вышла в 1/4 финала
30.06.2024, 00:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем