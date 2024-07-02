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02 июля 2024, 02:56 |
28
0

Роберто МАРТИНЕС: «Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта»

Тренер похвалил своего вратаря

02 июля 2024, 02:56 |
28
0
Роберто МАРТИНЕС: «Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта»
УЕФА. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Словений в серии пенальти на Евро-2024 (0:0, пен. 0:3).

«Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта. Он самый сокровенный бриллиант европейского футбола.

Сегодня он вышел на иной уровень: он был невероятен при выходе один на один, а после этого у него хватило концентрации внимания и мастерства, чтобы один за другим отбить три удара в серии пенальти.

Мы должны очень им гордиться», – сказал Мартинес.

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сборная Словении по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Словения пресс-конференция Диогу Кошта
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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