Роберто МАРТИНЕС: «Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта»
Тренер похвалил своего вратаря
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Словений в серии пенальти на Евро-2024 (0:0, пен. 0:3).
«Тайное оружие Португалии – Диогу Кошта. Он самый сокровенный бриллиант европейского футбола.
Сегодня он вышел на иной уровень: он был невероятен при выходе один на один, а после этого у него хватило концентрации внимания и мастерства, чтобы один за другим отбить три удара в серии пенальти.
Мы должны очень им гордиться», – сказал Мартинес.
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