Все решила лотерея. Португалия в серии 11-метровых обыграла Словению

Когда продолжаются игровые дни чемпионата Европы-2024 в Германии, то действительно трудно уследить за всеми событиями на этом международном форуме. Даже тогда, когда тех матчей за сутки бывает не более двух. Вот и 1/8 финала в итоге уже почти промелькнула, а мы и глазами не успели моргнуть. А сколько всего произошло за трое последних суток!

Шестого по счету из восьми участников будущих четвертьфиналов мы определяли во Франкфурте-на-Майне, где поле местной арены подвергали настолько сокрушительной критике абсолютно все участники соревнований, что хозяевам в конце концов должно было стать стыдно. Поэтому когда сборные Португалии и Словении появились на газоне «Дойче Банк Арены», то организаторы могли надеяться только на чудо, чтобы интенсивный футбол от обоих коллективов не разрушил их многомесячную работу окончательно.

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Стоит признать, что проблем с футбольным покрытием на этот раз все же было меньше, чем до этого, хотя сами игроки от обещанной борьбы никоим образом не отказывались. Португалия действовала первым номером, что было вполне прогнозируемо, однако тот факт, что команда Роберто Мартинеса будет испытывать идейный голод в завершении собственных голевых атак, мы бы точно не смогли предсказать.

Все в атаке «европейских селесао» сводилось или к неточным подачам с флангов, или к попыткам Роналду украсть у партнеров право на исполнение штрафного под любым углом и запустить со стандартов мяч мимо ворот. Такое расточительство не могло не завершиться ответом от соперников, и если в первом тайме словенцы просто пробовали контратаковать, то далее по ходу игры они все ближе подходили к созданию опасности.

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А вот к чему стремились португальцы, нам так и не удалось понять. Контроль мяча был полностью за ними, оппоненты даже не пытались навязывать борьбу в центре поля, но отсутствие мысли в завершающей трети вызывало искреннее удивление. Удивило ли кого-то, что при такой игре мы в итоге перешли к овертаймам?

И вот где эта игра раскрылась, так это именно в дополнительное время. Как ни странно, исключительно с помощью команды Мартинеса, которая дважды усилиями Канселу и Пепе едва не привезла мячи в свои ворота, но защитники и вратарь Кошта не дали Вербичу и Шешко соответственно отличиться, наверное, победными голами.

А с другой стороны поля португальцам хватило создать лишь один момент усилиями Жоты, который в центре штрафной врезался в Дркушича и заработал пенальти, чтобы Роналду получил свой очередной шанс забить на этом турнире. И упустил его – Облак вытащил выстрел под правую стойку.

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Итак, пришлось играть еще и серию пенальти. Но там было без интриги, потому что ее просто разрушил собственноручно вратарь Кошта. Взял все три удара от Иличича, Балковеца и Вербича, а Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва свои выстрелы направили точно в сетку.

В итоге, от этой пары команд в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 сыграет Португалия, тогда как для Словении турнир подошел к концу. В следующем раунде команда Роберто Мартинеса встретится с Францией.

Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

Португалия – Словения – 0:0, пен. 3-0

На 110-й минуте Роналду не реализовал пенальти (вратарь)

Дркушич, 32, Карничник, 37, Станкович, 101, Бийол, 107

Кек, 111 (Словения, вне пределов поля)

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу (Семеду, 117), Рубен Диаш, Пепе (Рубин Невиш, 117), Нуну Мендеш, Жоау Пальинья, Витинья (Диогу Жота, 65), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Консейсау, 76), Криштиану Роналду.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец, Гнезда Черин, Элшник (Иличич, 106), Млакар (Станкович, 74), Стоянович (Вербич, 87), Шпорар (Целар, 74), Шешко.

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия).

Стадион: «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне).

ПОРТУГАЛИЯ – СЛОВЕНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА