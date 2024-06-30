В понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Португалии и Словении.

Поединок пройдет во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Сборные Португалии и Словении провели между собой 1 очный поединок.

Данная встреча команд имела место весной 2024 года. Это была товарищеская игра. В ней со счетом 2:0 в родной Любляне победили словенцы.

В составе победителей голами отметились Гнезда Черин и Элсник.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Португалия – Словения, за которой можно следить в украинской версии сайта.