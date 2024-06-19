В среду, 19 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Германии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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В стартовом поединке на турнире команда Германии уверенно разобралась с Шотландией со счетом 5:1. Венгры в своем первом матче проиграли Швейцарии – 1:3. Соперники ранее провели 36 очных дуэлей и преимущество немцев не так уж велико – 13 побед против 11, разница мячей 73-65. Предыдущее противостояние команд состоялось в Лиге наций сезона 2022/2023. В Будапеште была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в гостевом поединке венгры обыграли Бундестим – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.