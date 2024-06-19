Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия – Венгрия. Текстовая трансляция матча
Евро
Германия
19.06.2024 19:00 - : -
Венгрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:36 | Обновлено 19 июня 2024, 00:37
51
0

Германия – Венгрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы А Евро-2024

19 июня 2024, 00:36 | Обновлено 19 июня 2024, 00:37
51
0
Германия – Венгрия. Текстовая трансляция матча

В среду, 19 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Германии и Венгрии. Матч пройдет в Штутгарте на стадионе «Арена Штутгарт», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом поединке на турнире команда Германии уверенно разобралась с Шотландией со счетом 5:1. Венгры в своем первом матче проиграли Швейцарии – 1:3. Соперники ранее провели 36 очных дуэлей и преимущество немцев не так уж велико – 13 побед против 11, разница мячей 73-65. Предыдущее противостояние команд состоялось в Лиге наций сезона 2022/2023. В Будапеште была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в гостевом поединке венгры обыграли Бундестим – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Венгрия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
ФОТО. День сборной. Перелет из Мюнхена в Висбаден и вечерняя тренировка
Хорватия – Албания. Текстовая трансляция матча
Шотландия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
чемпионат Европы по футболу сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Германия - Венгрия текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18 июня 2024, 20:05 69
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения

Михаил отправил Виолетте Грачевой большое количество роз

Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 10:07 33
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-тренер национальной команды выделил Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова

Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Футбол | 18.06.2024, 23:55
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18.06.2024, 10:41
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
Футбол | 18.06.2024, 22:13
«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 32
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
18.06.2024, 07:01 20
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем