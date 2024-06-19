В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 2:0

Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Обзора матча

Гол Мусиалы

Гол Гюндогана