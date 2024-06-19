Чемпионат Европы19 июня 2024, 21:24 |
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Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Евро-2024
19 июня 2024, 21:24 |
3781
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В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.
Германия – Венгрия – 2:0
Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)
В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.
Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.
Обзора матча
Гол Мусиалы
Гол Гюндогана
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
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