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Евро
Германия
19.06.2024 19:00 – FT 2 : 0
Венгрия
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 21:24 |
3781
0

Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Евро-2024

19 июня 2024, 21:24 |
3781
0
Германия – Венгрия – 2:0. Привет, плей-офф. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 2:0
Гол: Мусиала (22), Гюндоган (67)

В первом туре команда Юлиана Нагельсманна уничтожила Шотландию со счетом 5:1.

Венгрия в стартовой встрече проиграла 1:3 команде Швейцарии.

Обзора матча

Гол Мусиалы

Гол Гюндогана

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Германия).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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