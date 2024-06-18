В среду, 19 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе А, в котором будут играть национальные сборные Германии и Венгрии. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на поле «Арены Штутгарт», начало – в 19:00 по Киеву.

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Германия

В первом матче на нынешнем Евро немцы приложили все усилия, чтобы достойно выступить перед собственными болельщиками. И результат не заставил себя ждать – сборная Шотландии была разгромлена со счетом 5:1 и даже не сумела ни разу пробить в створ чужих ворот, а пропущенный немцами гол произошел всего из-за забавной случайности с дезориентацией в пространстве Рюдигера.

Голы в том матче забивали фактически все футболисты, от которых этого и ждали, разве, возможно, Эмре Джан не вписывается в логический ряд из Вирца, Мусиалы, Хаверца и Фюлькруга.

Кстати, о последнем. Есть чуйка, что забитый гол после выхода на замену убедит поставить главного тренера в основу чистого форварда Фюлькруга, а не Хаверца, который таковим является только номинально.

В матче-открытии Евро прошли ряд интересных статистических событий. Например, для Мануэля Нойера этот турнир стал восьмым большим в карьере (по четыре ЧМ и ЧЕ). Также впервые на чемпионатах Европы на поле вышел футболист старше своего главного тренера (речь, конечно, о том же Нойере и Нагельсманне).

Венгрия

Венгрия в первом матче встречалась со Швейцарией. Откровенно говоря, как болельщику, хотелось, чтобы обе команды тогда проиграли – Швейцария до сих пор ассоциируется с хитрыми врачами, использующими пандемию коронавируса для достижения собственных футбольных целей за счет Украины, а Венгрия вызывает антипатию прежде всего через персону своего премьер-министра, который в геополитическом плане делает все возможное, чтобы навредить нашей стране.

В игре против Швейцарии наши западные соседи пропустили два гола, но сумели отквитать один и побежали сравнивать счет. И им это почти получилось, но почти – в конце концов пропустили на контратаках третий и проиграли 1:3. Поэтому в этом матче Венгрия будет очень стараться набрать очки, но, конечно, будет очень тяжело.

Большие надежды венгры возлагают на свою главную звезду – Доминика Собослаи из «Ливерпуля», но в первом матче он явно не впечатлил.

Примером для подражания для команды в плане игры с немцами может быть прошлый чемпионат Европы – тогда Венгрия и Германия тоже играли в группе и игра закончилась со счетом 2:2.

Статистика встреч

Как информирует официальный сайт УЕФА, команды между собой встречались целых тридцать шесть раз и преимущество немцев не так уж велико – 13 побед против 11, разница мячей 73-65. Пожалуй, самые памятные матчи между командами состоялись 70 лет назад на чемпионате мира 1954 года, когда венгры сначала выиграли очную игру в группе у команды ФРГ со счетом 8:3, но в финале уступили тем же немцам со счетом 2:3 ( матч вышел эпическим – к десятой минуте Венгрия выигрывала 2:0, к 20 минуте счет стал 2:2 и потом немцы забили победный гол в конце игры).

Прогноз

Вряд ли Венгрия станет тем соперником, который на домашнем стадионе сможет заставить Германию потерять очки. Конечно, борьбу навязать удастся, пожалуй, лучше, чем Шотландии, но все равно спрогнозируем уверенную победу «бундестим» .

Ориентировочные составы:

Германия:Нойер – Киммих, Та, Рюдигер, Миттельштедт – Кроос, Андрих – Мусиала, Гюндоган, Вирц – Фюлькруг

Венгрия: Гулачи – Ланг, Орбан, А. Салаи – Фиола, А. Надь, Шефер, Керкез – Шаллаи, Б. Варга, Собослаи

19 июня, среда