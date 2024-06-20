НАГЕЛЬСМАНН: «В октябре мы бы не выиграли матч с Венгрией со счетом 2:0»

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Германии и Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев.

После завершения встречи главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоговый результат поединка:

«Были моменты, когда нам приходилось проявлять упорство, но это процесс взросления. В октябре мы бы не выиграли сегодняшний матч со счетом 2:0. На этом уровне необходима стабильность. Это был очень неудобный соперник, но мы весь матч играли на стабильно высоком уровне. Это непросто. Но сегодня нам это удалось.

Болельщики толпой прошлись мимо нашего отеля, а затем очень громко поддерживали нас на стадионе. Конечно, это здорово нам помогает. Да, у нас в команде много опытных и ценных игроков, но болельщики для нас – словно 12-й игрок на поле. Они двигают нас вперед. Наша задача - делать так, чтобы они продолжали мечтать».

Лучший игрок матча и капитан Германии Илкай Гюндоган:

«Я рад, прежде всего, победе, а также положительным словам Юлиана. Соответственно, я надеюсь, что так будет и дальше, и что мы сможем продолжать разжигать эту эйфорию и вдохновлять людей.

Я чувствую доверие тренеров, игроков и персонала. Я чувствую себя очень комфортно в команде, и это хороший знак, что я могу свободно играть на поле. Результаты прошлого года были непростыми, поэтому начало турнира таким образом кажется мне еще более особенным – не только для меня, но и для моих товарищей по команде.

Этот матч был той ситуацией, которая нам могла понадобиться. Временами они играли очень хорошо. С нашей стороны, это был не идеальный матч, но это был тот матч, который нужен во время турнира, поэтому вы готовы к следующим матчам и знаете, что это не произойдет само по себе.

Нам удалось добиться определенного баланса в команде. Мы с Тони Кроосом очень хорошо дополняем друг друга. Если мы играем рядом друг с другом, иногда мы думаем или делаем одно и то же, так что теперь мы можем больше дополнять друг друга. В своем клубе я тоже играл на более атакующей позиции, поэтому чувствую себя там очень комфортно. На данный момент все идет гладко.

Плюс Тони в том, что когда мы смотрим друг на друга на поле, мы знаем, что думает и планирует другой. Иметь такую ​​связь на поле невероятно важно, и чем больше вы сможете создать таких связей, тем лучше вы будете играть».

Видеообзор матча Германия – Венгрия (2:0)