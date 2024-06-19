Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА определили лучшего игрока матча Германия – Венгрия
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 21:40 |
109
0

В УЕФА определили лучшего игрока матча Германия – Венгрия

Это капитан победителей

19 июня 2024, 21:40 |
109
0
В УЕФА определили лучшего игрока матча Германия – Венгрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча.

Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала: «Ассист во время первого взятия ворот и сам забил второй мяч. Умный, последовательный. Было сложно против низкого блока, пришлось сохранять уверенность и забить».

По теме:
ФОТО. Германия – Венгрия – 2:0. Хозяева подтвердили класс в Штутгарте
Стала известна первая команда, которая вышла в 1/8 финала Евро-2024
Георгий СУДАКОВ: «Забыть матч с Румынией нельзя. Это уже невозможно»
сборная Германии по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Германия - Венгрия лучший игрок Илкай Гюндоган
Владимир Клепач Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 19 июня 2024, 13:20 58
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона

ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»
Футбол | 19 июня 2024, 20:43 4
ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»
ВАЦКО: «Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь»

Бывший комментатор раскритиковал игру подопечных Сергея Реброва в матче с Румынией

Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Футбол | 19.06.2024, 18:01
Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Балканский триллер. Албания чудом спаслась от поражения от Хорватии
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Футбол | 19.06.2024, 07:22
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Бокс | 19.06.2024, 12:46
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 42
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 64
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 12
Бокс
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 85
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 59
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем