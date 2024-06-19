Чемпионат Европы19 июня 2024, 21:40 |
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В УЕФА определили лучшего игрока матча Германия – Венгрия
Это капитан победителей
19 июня 2024, 21:40 |
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В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.
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Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча.
Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала: «Ассист во время первого взятия ворот и сам забил второй мяч. Умный, последовательный. Было сложно против низкого блока, пришлось сохранять уверенность и забить».
Leader ©️@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/eJSflJQE5B— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
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