В УЕФА определили лучшего игрока матча Германия – Венгрия

В среду, 19 июня, в 19:00 состоялся матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган признан лучшим игроком матча.

Группа технических наблюдателей УЕФА прокомментировала: «Ассист во время первого взятия ворот и сам забил второй мяч. Умный, последовательный. Было сложно против низкого блока, пришлось сохранять уверенность и забить».