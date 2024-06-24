В понедельник, 24 июня, состоится матч 23-го тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Хорватии и Италии. Поединок состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Сборные Хорватии и Италии провели между собой 9 очных поединков.

На счету «клетчатых» три победы, у итальянцев – одна. Пять встреч завершились вничью. Мячи 10:10.

В последний раз соперники встречались в группе квалификации Евро-2026. Тогда оба матча завершились без победителей – по 1:1. К слову, по итогам кампании и Италия, и Хорватия вышли из группы и сыграли в финальной части чемпионата Европы, проходившего во Франции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.