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Евро
Хорватия
24.06.2024 22:00 - : -
Италия
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Италия
24 июня 2024, 08:09 | Обновлено 24 июня 2024, 08:12
174
0

Хорватия – Италия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

24 июня 2024, 08:09 | Обновлено 24 июня 2024, 08:12
174
0
Хорватия – Италия. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 24 июня, состоится матч 23-го тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Хорватии и Италии. Поединок состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборные Хорватии и Италии провели между собой 9 очных поединков.

На счету «клетчатых» три победы, у итальянцев – одна. Пять встреч завершились вничью. Мячи 10:10.

В последний раз соперники встречались в группе квалификации Евро-2026. Тогда оба матча завершились без победителей – по 1:1. К слову, по итогам кампании и Италия, и Хорватия вышли из группы и сыграли в финальной части чемпионата Европы, проходившего во Франции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Евро-2024 текстовая трансляция сборная Хорватии по футболу сборная Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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