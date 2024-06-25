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Евро
Хорватия
24.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Италия
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25 июня 2024, 02:20 | Обновлено 25 июня 2024, 02:28
234
0

Лучано СПАЛЕТТИ: «Никто уже не верил в успех»

Главный тренер сборной Италии рассказал о вирванной ничье с Хорватией

25 июня 2024, 02:20 | Обновлено 25 июня 2024, 02:28
234
0
Лучано СПАЛЕТТИ: «Никто уже не верил в успех»
УЕФА. Лучано Спалетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти прокомментировал ничью с Хорватией (1:1), которая позволила его команде занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

«Когда исход матчей решается таким образом, это лишь усиливает ощущение восторга.

Никто уже не верил в успех, но игроки рисковали, держа ум чистым. Мы должны поздравить их с тем, как они отреагировали на пропущенный гол.

В первом тайме мы сыграли ниже своего уровня. Когда играем так слабо, то и добиться ничего не можем. Жду от своих игроков большего. Надо найти баланс», – сказал Спалетти.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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