Лучано СПАЛЕТТИ: «Никто уже не верил в успех»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти прокомментировал ничью с Хорватией (1:1), которая позволила его команде занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

«Когда исход матчей решается таким образом, это лишь усиливает ощущение восторга.

Никто уже не верил в успех, но игроки рисковали, держа ум чистым. Мы должны поздравить их с тем, как они отреагировали на пропущенный гол.

В первом тайме мы сыграли ниже своего уровня. Когда играем так слабо, то и добиться ничего не можем. Жду от своих игроков большего. Надо найти баланс», – сказал Спалетти.