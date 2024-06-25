Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
«Клетчатые» пока третьи в группе В и ждут, что дальше
Отчет о матче ожидайте позже…
Чемпионат Европы 2024. Группа В. 3-й тур
Хорватия – Италия – 1:1
Модрич, 55 – Дзаканньи, 90+8
На 54-й минуте Модрич не реализовал пенальти (голкипер).
Калафиоли, 90+3, Фаджоли, 90+7 - Сучич, 24, Модрич, 60, Иванушец, 74, Понграчич, 78, Станишич, 82, Брозович, 90+1
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Майер, 80), Брозович, Ковачич (Иванушец, 70), Сучич (Перишич, 70), Пашалич (Будимир, 46), Крамарич (Юранович, 90).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан (Дзаканньи, 81), Жоржиньо (Фаджоли, 81), Барелла, Распадори (Скамакка, 75), Димарко (Кьеза, 57), Пеллегрини (Фраттези, 46), Ретеги.
Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).
Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг).
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