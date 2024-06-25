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Евро
Хорватия
24.06.2024 22:00 – FT 1 : 1
Италия
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Италия
25 июня 2024, 00:03 | Обновлено 25 июня 2024, 00:17
2460
27

Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф

«Клетчатые» пока третьи в группе В и ждут, что дальше

25 июня 2024, 00:03 | Обновлено 25 июня 2024, 00:17
2460
27
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже…

Чемпионат Европы 2024. Группа В. 3-й тур

Хорватия – Италия – 1:1

Модрич, 55 – Дзаканньи, 90+8

На 54-й минуте Модрич не реализовал пенальти (голкипер).

Калафиоли, 90+3, Фаджоли, 90+7 - Сучич, 24, Модрич, 60, Иванушец, 74, Понграчич, 78, Станишич, 82, Брозович, 90+1

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Майер, 80), Брозович, Ковачич (Иванушец, 70), Сучич (Перишич, 70), Пашалич (Будимир, 46), Крамарич (Юранович, 90).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан (Дзаканньи, 81), Жоржиньо (Фаджоли, 81), Барелла, Распадори (Скамакка, 75), Димарко (Кьеза, 57), Пеллегрини (Фраттези, 46), Ретеги.

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды).

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг).

ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 28
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New Zealander
Я уявляю як би нам було прикро якщо б ми наприклад втратили перемогу над Бельгією на 98-й хвилині і не пройшли б далі
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
1-1 це перемога тепер)))
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+4
west-ukr5555
Для команд, які посядуть 3-ті місця з 3-ма очками - це добре.
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+3
aleksnayt
Яку перемогу?? Що "картатим" чекати далі з 2 очками??
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
aleksnayt
Юрій Остроумов, ти що п'яний?
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+3
an52
Оце мадярам фарт попер! Самі вчора забили на 100-й хвилині, сьогодні італійці їм зробили подарунок на 98-й. 
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+2
Vitason
Воно то добре,просто ми себе загнали в аномальну ситуацію,що три очки,а навіть і чотири можуть нічого не дати ,це якийсь жах! Як так можна було програти тупо
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+2
Trent78
Норм так заголовок
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+2
Boodya
Так перемога чи 1:1?
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+2
Лига
Расклады такие  луческу уговаривает цыган обыграть словаков, англичане обыгрывают сегодня словенцев, датчане не проигрывают петушкам сербам, и нам можно проигрывать хоть 5-0 лукаке и мы выходим с группы
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+1
Микола Захарченко
Цікавий і бойовий матч . Хорвати все таки могли досягти свого і витягти себе у плей-офф , але Італія спіймала Фортуну за одне місце )  Я думаю наший матч з Бельгією проходитиме за схожим сценарієм, але будемо вірити в хлопців і їх бійцівський настрій .
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+1
Vitason
Еще вариант есть нужно чтобы у Лукаку пять офсайдов зафиксировали 🤣
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0
Віталій Ткачук
Група сильна, якщо Хорватія поїде до дому, то шкода буде.
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0
Vitason
Мне нравится вариант с джокером нашим Луческу!! Всем джокерам джокер🤣
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0
Vitason
Італійці є італійці,в них тільки одна зірка Донарума,а результат є!! Спробуйте так на їхньому місці!!
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0
Макс Максов
Шкода хорватів, італійці на цьому Євро якісь нулячі!
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0
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Вчора шотландці ще пізніше пропустили - на 100-й хвилині. А ці на 98-й
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0
Vitason
Яка нафіг перемога і що чекати?Нічого!
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0
Pavel_i_CO
З Хорватією можна прощатися на цьому Євро, ну а для нас, результати цієї групи принесли лише плюси 
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-1
Stanislav Matusevych
Халява продовжує летіти нашому топ-тренеру. Можемо вийти з групи навіть з трьома очками. Невже запасів фарту вистачить на перемогу румунів над словаками?
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-1
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