В понедельник, 24 июня, состоится матч 23-го тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Хорватии и Италии. Поединок состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Хорватия

Сборная Хорватии в турнирной таблице группы В находится позади всех – в двух матчах турнира она набрала 1 очко. Столько же и у команды Албании. Однако она имеет лучшие дополнительные показатели, поэтому занимает 3-е место, а «клетчатые» идут четвертыми.

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На Евро-2024 хорваты стартовали матчем с Испанией и сразу же пережили шок – крупное поражение. Испанцы убедительно выиграли со счетом 3:0. После такого провального старта «клетчатых» ждала игра с албанцами. В ней Лука Модрич и Ко должны были действовать только на победу. Они так и сыграли, но желаемого не добились.

Хорватия быстро пропустила от Албании, но в середине второго тайма разродилась ударным камбэком. Гол Крамарича и автогол Гьязулы позволил «клетчатым» выйти вперед. Увы, в такой ситуации довести поединок до победы игроки сборной Хорватии не смогли. На 5-й компенсированной минуте Гьязула реабилитировался на свой ляп и свел поединок к ничьей – 2:2.

Италия

Сборная Италии занимает 2-е место в таблице квартета В Евро-2024. У нее 3 очка из шести возможных, что меньше, чем у одной лишь Испании, которая стартовала с двух побед в двух матчах.

На старте группового турнира итальянцы едва не шокировали. Им в первой игре противостояла команда Албании. Матч начался с быстрого гола «орлов», что заставило действующих чемпионов Европы проявлять волю. С ней у итальянцев оказался полный порядок и они все же выиграли – 2:1.

Победа на почин требовала продолжения, но во второй игре Италию ждала Испания, у которой были свои виды на исход очного поединка. Козыри испанцев оказались предпочтительнее вистов итальянцев, и они добились победы – 1:0. Таким образом, теперь итальянцы не имеют права на осечку в поединке с Хорватией. В противном случае при определенных раскладах они могут досрочно вылететь с Евро-2024.

Статистика встреч

Сборные Хорватии и Италии провели между собой 9 очных поединков.

На счету «клетчатых» три победы, у итальянцев – одна. Пять встреч завершились вничью. Мячи 10:10.

В последний раз соперники встречались в группе квалификации Евро-2026. Тогда оба матча завершились без победителей – по 1:1. К слову, по итогам кампании и Италия, и Хорватия вышли из группы и сыграли в финальной части чемпионата Европы, проходившего во Франции.

Прогноз на противостояние

Игрокам сборной Хорватии отступать уже некуда – другого шанса, чтобы взять желаемое и пробиться в плей-офф Евро-2024 у них уже не будет. Это заключительная возможность. Итальянцы, нет сомнений, прекрасно понимают мотивацию у соперника, но и сами должны думать о положительном результате, чтобы выступать на турнире и дальше. На их стороне должна оказаться общая коллективная сила – у «клетчатых» она выглядит слабее.

Ориентировочные составы:

Хорватия: Ливакович – Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Майер, Крамарич, Петкович.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Кьеза, Пеллегрини, Скамакка.

24 июня, понедельник