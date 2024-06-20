Испания – Италия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 20-го июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Испания и Италия. Матч пройдет в Гельзенкирхене (Германия), на поле стадиона «Фельтинс-Арена», начало в 22:00.

Лидеры квартета подтвердили свой статус в первом туре. Оно, наверное, в чем-то и ожидаемо, но теперь не ясно, кто из них все-таки окажется сильнее. Победа над Хорватией (3:0) вроде как котируется выше, чем над Албанией (2:1) в футбольном мире, но эти условности на текущем Евро не работают абсолютно. Говорят, что эта команда де ла Фуэнте может далеко зайти, хотя и состоит даже не из игроков ведущих клубов Испании, преимущественно. Когда, как не в матче против действующего обладателя трофея, это проверить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Испания – Италия, за которой можно следить в украинской версии сайта.