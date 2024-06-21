Испания – Италия – 1:0. Автогол Калафьори. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзора матча 2-го тура группы B Евро-2024
20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене прошел матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.
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На 55-й минуте случился единственный в матче гол. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота.
После двух туров Испания имеет 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Италия набрала 3 балла, Хорватия и Албания – по 1 пункту.
Евро-2024. 1-й тур. Группа B
Гельзенкирхен, 20 июня
Испания – Италия – 1:0
Гол: Калафиори, 55 (автогол)
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)
События матча
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