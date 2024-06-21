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  4. Испания – Италия – 1:0. Автогол Калафьори. Видео гола и обзор матча
Евро
Испания
20.06.2024 22:00 – FT 1 : 0
Италия
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Чемпионат Европы
21 июня 2024, 00:05 | Обновлено 21 июня 2024, 00:34
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1

Испания – Италия – 1:0. Автогол Калафьори. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзора матча 2-го тура группы B Евро-2024

21 июня 2024, 00:05 | Обновлено 21 июня 2024, 00:34
1288
1
Испания – Италия – 1:0. Автогол Калафьори. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене прошел матч 2-го тура группы B Евро-2024 между сборными Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 55-й минуте случился единственный в матче гол. Риккардо Калафиори коленом отправил мяч в свои ворота.

После двух туров Испания имеет 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. Италия набрала 3 балла, Хорватия и Албания – по 1 пункту.

Евро-2024. 1-й тур. Группа B

Гельзенкирхен, 20 июня

Испания – Италия – 1:0

Гол: Калафиори, 55 (автогол)

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Риккардо Калафьори, 55 мин (автогол)

События матча

55’
ГОЛ ! Автогол забил Риккардо Калафьори (Италия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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fedd1979
Кажіть що хочте, але Італія сьогодні зіграла ще гірше за українців. Суперник, правда, не румуни, але й все ж Італія... А Іспанія два тури - просто чарівно. Поки впевнено найкраща гра на Євро.
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