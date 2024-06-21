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Евро
Испания
20.06.2024 22:00 – FT 1 : 0
Италия
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21 июня 2024, 02:20 | Обновлено 21 июня 2024, 02:38
163
2

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Пока я не вижу, кто мог бы с нами сравниться»

Наставник Испании прокомментировал победу команды в матче против Италии

21 июня 2024, 02:20 | Обновлено 21 июня 2024, 02:38
163
2
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Пока я не вижу, кто мог бы с нами сравниться»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил победу своей команды в матче против Италии (1:0).

«Я очень горжусь результатом и тем, как мы выиграли этот матч. Но это очень трудный турнир. Чем дальше мы будем продвигаться, тем лучше наши соперники будут узнавать нас, и все станет сложнее. Здесь много топовых команд.

Пока я не вижу, кто мог бы с нами сравниться, но нам надо продолжать усердно работать. Мы должны совершенствоваться, уверенно стоять на ногах и не терять бдительности.

Я считаю, что это был лучший наш матч с тех пор, как я возглавил сборную. Мы играли с Италией в Лиге наций и играли хорошо, но я думаю, что сегодня мы сыграли еще лучше. Я никогда не устану говорить о силе испанского футбола, я считаю, что мы лучшие в мире.

Я еще раз хочу отметить силу игроков этого поколения. Силу тех, кто выступает здесь за нашу страну. Я рад, как мы выступаем, но пока мы ничего не добились. Мы выиграли пару важных матчей, но футбол может быть очень жестоким, поэтому нельзя расслабляться. Мы должны быть в тонусе и проявлять уважение к соперникам. Нам нельзя терять голову.

Мы освежим команду перед следующей игрой. Ситуация позволяет нам это сделать, но мы хотим выиграть и будем играть на победу. Мы не собираемся никому делать одолжений. У нас есть топовые игроки, которые пока не выходили на поле и хотят показать себя. Мы используем ротацию и дадим шанс тем, кто не играл или играл меньше.

Начо почувствовал недомогание сегодня утром и не смог играть. Он восстанавливается, но сегодня ему надо было отдохнуть, мы не хотели рисковать. Эмерик Ляпорт играл блестяще. Он был вдохновлен, и мы этому рады, потому что это показывает, что у нас есть игроки, которые готовы к любым ситуациям. У нас невероятная команда», – сказал де ла Фуэнте.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Пришел с молодежки и нормально себя чухает, а у нас Петракова загнобили за это
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+1
Falko
Усі так кажуть, поки виграють. А як програють, відразу починають бачити. Загадка природи )
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+1
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