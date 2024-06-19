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Евро
Испания
20.06.2024 22:00 - : -
Италия
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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:15 | Обновлено 19 июня 2024, 21:31
390
1

Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Обе сборные успешно стартовали на Евро, одержав победы в первом туре

19 июня 2024, 20:15 | Обновлено 19 июня 2024, 21:31
390
1
Испания – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В четверг 20 июня в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» состоится матч второго тура группы В, в котором сыграют сборные Испании и Италии. Команды являются фаворитами не только своей группы, а и всего чемпионата. Достаточно сказать, что они входят в тройку самых титулованных за всю историю проведения чемпионатов Европы. К примеру, Испания трижды владела титулом и один раз была серебряным призером. Италия два раза поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, причем является действующим чемпионом Европы, а также дважды становилась серебряным призером.

Испания

В стартовом туре подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо в Берлине встречались со сборной Хорватии и одержали уверенную победу 3:0. Все три гола были забиты еще до перерыва. На 29-й минуте отличился Мората, через три минуты Руис увеличил преимущество своей команды, а на второй компенсированной минуте к первому тайму Карвахаль забил третий мяч и, как оказалось, установил окончательный счет на табло.

Как сказал на послематчевой пресс-конференции наставник испанцев «… Я очень рад за всех, кто так упорно трудился, чтобы достичь этой цели. Эта команда амбициозна, но мы не должны витать в облаках. Мы хорошо стартовали, что дает нам некоторую уверенность, но теперь нам нужно думать об Италии».

Интересно, что в том поединке с хорватами было установлено сразу несколько достижений для сборной Испании. Так, защитник Карвахаль стал самым возрастным автором гола в истории сборной своей страны. Он забил в возрасте 32 года и 156 дней. А вот форвард Ламин Ямал, наоборот, стал самым молодым игроком, которые когда-либо участвовали в финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем не только своей сборной, а и всего континента. В матче с хорватами ему было 16 лет и 338 дней. И, наконец, команда Испании в седьмой раз на Евро одержала победу с крупным счетом, обойдя Нидерланды.

Добавим, что в стартовой игре получил предупреждение испанский полузащитник Родри и ему надо быть осторожным, чтобы не получить желтую карточку в предстоящей встрече с итальянцами. Иначе он может пропустить заключительный матч в группе с Албанией.

Италия

Начало матча первого тура для Италии было ошеломляющим. «Скуадра Адзурра» пропустила гол в свои ворота уже на 23-й секунде. Но к чести подопечных Лучано Спаллетти они быстро сумели собраться и к 16-й минуте сами вышли вперед после точных ударов Бастони и Бареллы.

Вообще по ходу матча итальянцы переигрывали своих соперников, о чем хотя бы говорит тот факт, что по количеству ударов по воротам они почти в два раза превзошли сборную Албании – 15 против 8. Но ближе к концу поединка Италия стала больше внимания уделять владению мячом (сразу четыре ее игрока в итоге сделали более 100 точных передач) и тому, чтобы сохранить свое минимальное преимущество. Так что, если бы албанцы были в завершающей стадии удачливей, то они вполне могли сравнять счет.

Кстати, Италия впервые за 20 лет одержала волевую победу на чемпионатах Европы. Причем сделала это на протяжении 15 минут. А лидирует по этому показателю сборная Украины, которая на домашнем Евро-2012 сумела отыграться в матче со Швецией в течение 10 минут.

- «…Испания, наверное, поступит не так, как Албания, и будет оказывать на нас давление. Нам надо будет быстрее, чем сегодня, избавляться от мяча. Против Испании нужно чаще отправлять мяч вперед и искать его позади линии обороны», – сказал после стартового поединка Лучано Спаллетти.

Статистика матчей

Испания и Италия довольно часто играли на уровне национальных сборных. Всего они провели между собой 36 матчей. У испанцев больше побед (12 против 9). А вот на чемпионатах Европы преимущество у итальянцев (2 победы против 1), еще четыре раза поединки завершились вничью. Предыдущий раз команды встречались почти год назад 15 июня 2023 года в полуфинале Лиги наций. Тогда выиграли испанцы 2:1.

Ориентировочные составы:

Испания: Симон, Кукурелья, Начо, Ле Норман, Карвахаль, Руис, Родри, Педри, Уильямс, Мората, Ямал

Италия: Доннарумма, Димарко, Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Кьеза, Пеллегрини, Фраттези, Скамакка

Прогноз на противостояние:

Для обеих команд, скорее всего, важнее будет не проиграть. Поэтому игра может получиться более осторожной. Поставим на ничью 1:1.

20 июня, четверг

Испания – Италия
Гельзенкирхен. «Фельтинс-Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Saar
Теж вважаю , що нічия.
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