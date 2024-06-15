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Евро
Италия
15.06.2024 22:00 – FT 2 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 23:58 |
295
3

Молниеносного мяча не хватило. Италия одолела Албанию в Дортмунде

Команда Спаллетти обожглась уже на первых секундах, но после этого подтвердила свой высокий класс

15 июня 2024, 23:58 |
295
3
Молниеносного мяча не хватило. Италия одолела Албанию в Дортмунде
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Италия – Албания - 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 – Байрами, 1

Предупреждение: Пеллегрини, 21, Калафиори, 51 – Броя, 52, Ходжа, 74

Италия: Доннарумма – Димарко (Дармиан, 82), Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо – Барелла (Фолоруншо, 90+2), Жоржиньо – Кьеза (Камбьязо, 77), Пеллегрини (Кристанте, 77), Фраттези – Скамакка (Ретеги, 82).

Албания: Стракоша – Митай, Айети, Джимсити, Хисай – Байрами (Мучи, 86), Рамадани, Аслани – Сефери (Лячи, 69), Броя (Манай, 77), Асани (Ходжа, 68).

Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).

Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).

Удары (в створ): 15 (5) – 8 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 2 – 1.

ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Первый Среди Равных
Албанія - сама достойна із команд.
Шотландія, Хорватія і Угорщина - позорні дніща.
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+3
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Diesel
Респект Албанії за гру.
Молодці. Виклалися на повну з чинними володарями евро. 
Такі матчі цікаво дивитись. 
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0
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