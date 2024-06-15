Молниеносного мяча не хватило. Италия одолела Албанию в Дортмунде
Команда Спаллетти обожглась уже на первых секундах, но после этого подтвердила свой высокий класс
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Италия – Албания - 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 – Байрами, 1
Предупреждение: Пеллегрини, 21, Калафиори, 51 – Броя, 52, Ходжа, 74
Италия: Доннарумма – Димарко (Дармиан, 82), Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо – Барелла (Фолоруншо, 90+2), Жоржиньо – Кьеза (Камбьязо, 77), Пеллегрини (Кристанте, 77), Фраттези – Скамакка (Ретеги, 82).
Албания: Стракоша – Митай, Айети, Джимсити, Хисай – Байрами (Мучи, 86), Рамадани, Аслани – Сефери (Лячи, 69), Броя (Манай, 77), Асани (Ходжа, 68).
Арбитр: Феликс Цвайер (Берлин, Германия).
Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).
Удары (в створ): 15 (5) – 8 (1)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 2 – 1.
ИТАЛИЯ - АЛБАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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