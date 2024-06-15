15 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пропустив первыми уже на 1-й минуте самый быстрый гол в истории ЧЕ итальянцы довольно быстро вышли вперед. Сначала на 11-й минуте забил центрбек Алессандро Бастони, а уже через 5 минут действующих чемпионов турнира вперед вывел Николо Барелла.

Во втором тайме команды голов не забивали.

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

20 мая Италия сыграет с Испанией, а Албания с Хорватией.

Евро-2024. Группа В, 15 июня.

Италия – Албания – 2:1

Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1

ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1

Трансляция матча