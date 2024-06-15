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  4. Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Евро
Италия
15.06.2024 22:00 – FT 2 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 23:57 | Обновлено 16 июня 2024, 00:02
5168
1

Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В

15 июня 2024, 23:57 | Обновлено 16 июня 2024, 00:02
5168
1
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пропустив первыми уже на 1-й минуте самый быстрый гол в истории ЧЕ итальянцы довольно быстро вышли вперед. Сначала на 11-й минуте забил центрбек Алессандро Бастони, а уже через 5 минут действующих чемпионов турнира вперед вывел Николо Барелла.

Во втором тайме команды голов не забивали.

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

20 мая Италия сыграет с Испанией, а Албания с Хорватией.

Евро-2024. Группа В, 15 июня.

Италия Албания 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1

ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1

ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1

Трансляция матча

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Италия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Бастони (Италия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Недим Байрами (Албания).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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maxno
Нудный второй тайм. Италия только мячик возле штрафной площади катала . А моментов и не создала .
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