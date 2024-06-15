Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В
15 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании (2:1).
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Пропустив первыми уже на 1-й минуте самый быстрый гол в истории ЧЕ итальянцы довольно быстро вышли вперед. Сначала на 11-й минуте забил центрбек Алессандро Бастони, а уже через 5 минут действующих чемпионов турнира вперед вывел Николо Барелла.
Во втором тайме команды голов не забивали.
В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.
20 мая Италия сыграет с Испанией, а Албания с Хорватией.
Евро-2024. Группа В, 15 июня.
Италия – Албания – 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.
ГОЛ! Байрами, 1 мин, 0:1
ГОЛ! Бастони, 11 мин, 1:1
ГОЛ! Барелла, 16 мин, 2:1
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