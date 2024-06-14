В субботу, 15 июня, состоится поединок 1 тура группового этапа Евро-2024 в группе В, в котором будут играть национальные сборные Италии и Албании. Игра пройдет в Дортмунде (Германия) на поле «BVB-Штадион», начало – в 22:00 по Киеву.

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Италия

Путь сборной Италии на Евро нам хорошо известен, ведь она попала в отборочную группу вместе с Украиной. До сих пор свежий в памяти эпизод с падением Михаила Мудрика в штрафной «скуадры адзуры», который арбитр матча проигнорировал, не поставил пенальти и дал осуществиться надеждам президента УЕФА, который перед тем заявил, что хочет видеть Италию среди участников чемпионата Европы.

В отборочной группе итальянцы пропустили вперед Англию, которой дважды уступили. Эти поражения стали единственными в отборе, еще четыре раза подопечные сперва Роберто Маничини, а затем Лучано Спалетти (смена наставника произошла примерно за месяц до первого матча с Украиной) играли вничью, опередив наших соотечественников только по результатам личных встреч.

Напомним, предыдущий чемпионат Европы, проходивший через пандемию коронавируса не в 2020 году, а в 2021, Италия уверенно выиграла. Причем об этом говорилось еще перед стартом турнира, поскольку подопечные Манчини выглядели очень мощно. Теперь такой уверенности нет и в помине, потому что «скуадра» выглядит довольно непонятно и не слишком уверенна в себе.

Перед стартом Евро команда провела два товарищеских матча – сначала раскатала нулевую ничью с Турцией, а затем полурезервным составом минимально победила Боснию и Герцеговину с голом Фраттези.

Албания

Сборная Албании стала сенсацией отбора на Евро, напрямую квалифицировавшись на ЧЕ. Причем начали отбор албанцы с поражения, минимально уступив Польше, а затем выдали серию из семи беспроигрышных матчей, четырежды победив и трижды сыграв вничью, чего хватило, чтобы занять первое место в группе, обойдя Чехию по дополнительным показателям.

Готовясь к Евро, подопечные бразильского тренера Сильвиньо победили Лихтенштейн 3:0 и Азербайджан 3:1.

Преимуществом албанцев может стать то, что очень многие игроки в их заявке играют в чемпионате Италии, таким образом, Бериша, Джимшити, Хюсай, Аслани и другие своих оппонентов знают не только по видеонарезкам.

В составе команды полтавские болельщики болельщики увидят знакомую личность – Таулянт Сефери достаточно ярко выступал за «Ворсклу». Правда, вряд ли он будет играть в центре нападения, поскольку на этой позиции есть представитель лондонского «Челси» Армандо Броя.

Интересно, что сборная Албании против более слабых соперников играет первым номером, с агрессией и контролем мяча, а вот против сильнейших спокойно может выставить автобус. Вероятнее всего, подобную ситуацию мы увидим в субботу вечером.

Статистика встреч

Как информирует УЕФА, команды сыграли между собой четыре матча, у всех победили итальянцы с общей разницей мячей 7-1.

Прогноз

Албанцы должны, как любой андердог, сесть в глухую защиту и ждать своего шанса в контратаке. Хотя Сильвиньо и может удивить, попытавшись сыграть первым номером, но вряд ли он это рискнет делать именно против итальянцев – изобретателей катеначчо. Спрогнозируем, что обе команды пропустят, но все же сильнее окажутся представители Апеннин.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма – ди Лоренцо, Бастони, Манчини, Димарко – Жоржиньо, Барелла, Кристанте – Фраттези, Скамакка, Кьеза

Албания: Бериша – Хюсай, Джимшити, Аети, Митай – Аслани, Рамадани – Асани, Байрами, Сефери – Броя.

15 июня, суббота