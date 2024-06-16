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Евро
Италия
15.06.2024 22:00 – FT 2 : 1
Албания
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 01:52 | Обновлено 16 июня 2024, 01:59
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Главное – побеждать? Нет, главное – хорошо играть»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал победу над Албанией

16 июня 2024, 01:52 | Обновлено 16 июня 2024, 01:59
80
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Главное – побеждать? Нет, главное – хорошо играть»
УЕФА. Лучано Спалетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал волевую победу своей команды над Албанией в первом туре группового этапа Евро-2024 (2:1).

«Еще с того момента, как я только начал тренировать, мне то и дело говорили: главное - побеждать. Нет! Главное - хорошо играть. Для того, чтобы стремиться к победе на Евро-2024, мы должны показывать хороший футбол.

Мы играли глубоко в первом тайме, и это позволило Албании воспользоваться имеющейся физической мощью, внести сумятицу. Мы должны сохранять веру в свой собственный стиль – это и есть путь вперед.

Испания, наверное, поступит не так, как Албания, и будет оказывать на нас давление. Нам надо будет быстрее, чем сегодня, избавляться от мяча. Против Испании нужно чаще отправлять мяч вперед и искать его позади линии обороны», – сказал Спаллетти.

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сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания пресс-конференция Лучано Спаллетти
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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