Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Главное – побеждать? Нет, главное – хорошо играть»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал волевую победу своей команды над Албанией в первом туре группового этапа Евро-2024 (2:1).

«Еще с того момента, как я только начал тренировать, мне то и дело говорили: главное - побеждать. Нет! Главное - хорошо играть. Для того, чтобы стремиться к победе на Евро-2024, мы должны показывать хороший футбол.

Мы играли глубоко в первом тайме, и это позволило Албании воспользоваться имеющейся физической мощью, внести сумятицу. Мы должны сохранять веру в свой собственный стиль – это и есть путь вперед.

Испания, наверное, поступит не так, как Албания, и будет оказывать на нас давление. Нам надо будет быстрее, чем сегодня, избавляться от мяча. Против Испании нужно чаще отправлять мяч вперед и искать его позади линии обороны», – сказал Спаллетти.