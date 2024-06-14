Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Албания. Текстовая трансляция матча
Евро
Италия
15.06.2024 22:00 - : -
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 21:29 |
51
0

Италия – Албания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

14 июня 2024, 21:29 |
51
0
Италия – Албания. Текстовая трансляция матча

В субботу, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Италия и Албания. Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь Идуна Парк», начало в 22:00.

«Скуадра Адзурра» подходит к турниру в неоднозначном состоянии. Из квалификации Италия напрямую прошла по результату судейской ошибки в последней игре против Украины, тогда как ее товарищеские матчи перед Евро и вовсе лучше было не смотреть. С другой стороны – это мог быть такой план у Лучано Спаллетти, так как соперники по группе и без того все, что надо про Италию знают. А вот об Албании до старта турнира не знает никто, и в этом ее сила.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Стрим из лагеря сборной Украины. Ребров и Трубин в прямом эфире. LIVE
Названы стартовые составы на матч открытия ЧЕ между Германией и Шотландией
сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Футбол | 14 июня 2024, 06:55 0
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити

Эрлинг в будущем может перейти в «Барселону»

Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Футбол | 14 июня 2024, 02:44 1
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира

Гиорги Мамардашвили может стать игроком «королевского клуба»

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 14.06.2024, 10:14
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
Футбол | 14.06.2024, 19:28
Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
Французский стыд. ПСЖ официально объявил о покупке российского голкипера
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 14.06.2024, 20:20
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 23
Бокс
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 24
Футбол
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
12.06.2024, 21:16 8
Футбол
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 10
Футбол
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем