В субботу, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Италия и Албания. Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь Идуна Парк», начало в 22:00.

«Скуадра Адзурра» подходит к турниру в неоднозначном состоянии. Из квалификации Италия напрямую прошла по результату судейской ошибки в последней игре против Украины, тогда как ее товарищеские матчи перед Евро и вовсе лучше было не смотреть. С другой стороны – это мог быть такой план у Лучано Спаллетти, так как соперники по группе и без того все, что надо про Италию знают. А вот об Албании до старта турнира не знает никто, и в этом ее сила.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Албания, за которой можно следить в украинской версии сайта.