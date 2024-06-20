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Евро
Испания
20.06.2024 22:00 – FT 1 : 0
Италия
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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 23:59 | Обновлено 21 июня 2024, 00:36
1282
20

Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию

Несмотря лишь на один гол, преимущество команды де ла Фуэнте даже не обсуждается

20 июня 2024, 23:59 | Обновлено 21 июня 2024, 00:36
1282
20
Фурия в огне и в плей-офф. Испания уверенно переиграла Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

Свои первые матчи на Евро-2024 сборные Испании и Италии выиграли, поэтому в очном противостоянии они должны были стремиться к продолжению, чтобы досрочно гарантировать себе место в плей-офф. Настрой команд привел к тому, что уже на 2-й минуте в поединке возник первый голевой момент. Педри после навеса пробил головой очень опасно – Джанлуиджи Доннарумма успел среагировать и мяч парировал.

После этого момента игроки сборной Испании завладели инициативой и принялись настойчиво искать пути к воротам итальянцев. Те организованно оборонялись, а при случае быстро выбегали вперед (благо – Никола Барелла и Федерико Кьеза были хорошо заряжены на контрдействия и умело вели за собой партнеров в них).

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Испанцы плели атакующие кружева, много двигались и постоянно что-то выискивали, но никак не могли разрядиться хорошим выпадом с неожиданными действиями в самой концовке. Все могло быть по-иному, попади Уильямс на 10-й минуте в створ ворот итальянцев, а не пусти мяч мимо площади ворот.

После этого момента игроки Испании повели встречу по одному сценарию – выгодному для них. Атаки испанцев волнами накатывались на защитные порядки итальянцев, но никак разбить их не могли. Со временем в игре испанцев себя стал умело проявлять Ламин Ямал, который на первых минутах игры молчал. Был всплеск активности со стороны Фабиана Руиса. Он, в частности, запомнился несколькими ударами издали, чем побеспокоил покой Доннаруммы. При постоянно поиске угроз со стороны испанцев и контрмерах со стороны итальянцев встреча добралась до экватора – голами команды своих поклонников не порадовали, а определение сильнейшего они перенесли на вторую половину поединка.

Второй тайм начался с предупреждения Кристанте, который в перерыве заменил Жоржиньо. А вскоре после этого итальянцев простил Педри – он сходу с передачи Уильямса чудом не попал в пустой ближний угол. До ворот было не больше 9 метров, но полузащитник «Барселоны» сплоховал. Зато через 3 минуты мяч все же оказался в воротах Доннаруммы. Автором гола стал итальянский защитник Калафиори. Он коленом переправил мяч в цель, после того как голкипер сборной Италии среагировал на удар от Альваро Мораты.

Getty Images/Global Images Ukraine

После пропущенного гола игроки сборной Италии пришли в себя относительно быстро. Переварив случившееся, они стали взрываться более продолжительнее, нежели было до этого, и заставили испанцев думать об обороне основательнее. Игроки фурии рохи не роптали, зато мысли о контригре держали в уме постоянно. Как следствие, им удавались хорошие атаки, каждая из которых несла в себе потенциальные неприятности. К примеру, на 70-й минуте только Фортуна спасла Италию от второго пропущенного гола, когда Уильямс слева вышел на ударную позицию и запустил мяч в дальний верхний угол. Удар получился практически идеальным, но мяч пришелся в перекладину.

Заключительные минуты поединка прошли под аккомпанемент желания и рвения итальянцев спастись. Они больше доминировали, но реально голевыми моментами своих поклонников не баловали. Да, было давление, было больше владения мячом – и все. Арбитр добавил к основному времени матча 4 минуты. Однако даже они не помогли действующим чемпионат Европы разродиться единственным голом и свести матч к ничьей.

Getty Images/Global Images Ukraine

1:0 – Испания победила и досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф чемпионата Европы. Италия также должна пройти в нокаут-стадию Евро-2024 вслед за испанцами, но эту задачу ей придется решать в заключительном матче группы против Хорватии (24 июня). Испанцы же закроют групповою стадию встречей с албанцами (также 24 июня).

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа B. 2-й тур.

Испания – Италия - 1:0

Голы: Калафиори, 55 (авт.)

Предупреждения: Родри, 45+2, Карвахаль, 90+6 – Доннарумма, 15, Кристанте, 46

Испания: Симон – Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль – Руис (Мерино, 90+4), Родри, Педри (Баэна, 71) – Уильямс (Перес, 78), Мората (Оярсабаль, 78), Ямал (Ферран Торрес, 71).

Италия: Доннарумма – Димарко, Калафиори, Бастони, Ди Лоренцо – Жоржиньо (Кристанте, 46), Барелла – Кьеза (Ретеги, 63), Пеллегрини (Распадори, 82), Фраттези (Камбьязо, 46) – Скамакка (Дзакканьи, 64).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия).

Удары (в створ): 20 (8) – 4 (1)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 0 – 0.

ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

События матча

55’
ГОЛ ! Автогол забил Риккардо Калафьори (Италия).
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 20
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KIPR ALECS
Пока не вижу сборных которые смогут остановить Испанию
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+4
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Макс Максов
Німеччина та Іспанія, поки очевидні фаворити! Англія можливо сили на плей-офф береже. Побачимо ще, як завтра Франція з Нідерландами зіграє...
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0
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Avaksi
Куча класних моментів, а забили таке гім...но.
Я так розумію італійцям xG 0.09 нарахували за забитий гол.🙂
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0
george_junior
Не бачив як грає Німеччина, але Іспанія топ, знищила Італійців, 20 ударів по воротам, 9 в площину, поперечина. XG в Італії 0, у Іспанії 2.
Гра в Іспанії поставлена видовищна, єдине що мабуть нема кому підсилити основу. Заміни не дуже наче підсилили гру
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0
PUMA
Разбойники признавайтесь, кто вызвал на час Макса крота,дал ему на рот и не заплатил? 
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-1
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Max Krot
Испания в плей офф, а полтавская анал..ная шл..ха Пума на чьем-то кукане как всегда 
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-1
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Олег Мандрівник
Це ви називаєте впевнено? Єдиний гол та й тот італьянци забили
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-3
Стюард #11
Впевнено? Впевнено вони тільки моменти создавали, це так, круті. Але автогол все порішав - не знаю... Але переможець по ділу
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-4
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