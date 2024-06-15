В воскресенье, 16 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата Европы 2024 в группе D, в котором отношения выяснят команды Польши и Нидерландов.

Поединок состоится в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели между собой в истории 19 матчей. На счету сборной Нидерландов 9 побед, Польша выиграла 3 поединка, 7 встреч завершились вничью (мячи 28-19 в пользу «оранжевых»).

Сборные встречались друг с другом в двух последних розыгрышах Лиги наций УЕФА: Нидерланды выиграли три из этих четырех матчей, еще одна встреча принесла ничью.

«Оранжевые» выиграли шесть из последних семи матчей против Польши и не проиграют полякам в 12 встречах кряду (7 побед, 5 ничьих).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Нидерланды, за которой можно следить в украинской версии сайта.