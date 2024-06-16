Настала пора стартовать на чемпионате Европы представителям группы D. Австрия и Франция свой матч проведут позже, поэтому игровой дебют в квартете пришелся на сборные Польши и Нидерландов.

Поляки после товарищеских матчей получили серьезные потери, в частности, не мог сыграть против Нидерландов Левандовски. А Нидерланды обратили на себя внимание тем, что в их стартовом составе впервые за очень много времени не было представителей амстердамского «Аякса».

Как и положено фаворитам, инициативу захватили нидерландцы. Сразу же воротам угрожал Гакпо, удар которого с нижнего угла вытащил Щесны, и Рейндерс, простивший поляков после быстрой комбинации и удара из центра штрафной, пробив рядом с правой штангой. Привычно активным был Депай, не стеснявшийся идти в обыгрыш, причем часто очень удачно.

Поляки пришли в себя и начали огрызаться. И если грех было не скаламбурить и не написать, что Букса забуксовал, имея возможность убежать на свидание с вратарем, то чуть позже уже было каламбурить никак – после углового тот же Букса выиграл верховую борьбу не у кого-нибудь, а у ван Дейка, и четко подрезал мяч в дальний угол.

Сразу мог ван Дейк исправляться в аналогичной ситуации, однако Щесны спас. После этого последовало еще несколько атак будто по инерции, но дальше в игре наступило затишье, которое, в принципе, устраивало поляков.

Но все же Нидерланды заставили болельщиков у телевизоров, которые немного начали дремать, проснуться – после удара Гакпо с линии штрафной Саламон неудачно подставился и дезориентировал полетевшего в угол Щесны, который не смог уже среагировать на мяч, который после рикошета полетел по центру.

До конца тайма поляков изредка можно было увидеть у чужих ворот, но к существенным моментам это не приводило. А Нидерланды пробовали разыгрывать до верного, часто это не удавалось, но те несколько моментов, которые дошли до логического окончания, вполне могли бы конвертироваться в голы, но сначала Гакпо после прострела слева Аке зарядил выше с вратарской линии, а уже перед самым свистком на перерыв Депай после заброса на позиции центрфорварда обработал мяч, однако не попал в левый угол.

Второй тайм начался так же, как и закончился первый, атаками и моментами Нидерландов. Но дальше тренер Польши освежил игру заменами и игра резко изменилась. Польша перехватила инициативу, центрбек Саламон больше времени проводил в атаке, чем при выполнении своих непосредственных обязанностей. Подопечных Кумана закрыли на их половине и в лучшем случае разрешали играть на вынос. Атаки Польши накатывались волнами одна за другой, но до верного удара довести дело так и не удавалось. Те удары, которые все же произошли, для Вербрюггена были полностью рабочими, поэтому счет не изменился.

Тренер «оранье» вовремя понял, что надо тоже менять что-то, и выпустил на замену Малена и Вейналдума. И игра успокоилась, инициатива перешла к Нидерландам. Поляки решили играть на ничью, поэтому выбрали тактику сдерживания в надежде на Щесны. И такие действия оказались временно верными, поскольку очень долго не удавалось распечатать ворота оппонентов нидерландцам, пусть и были моменты.

Однако сыграла еще одна замена Кумана. Вегхорст вышел на замену минут за десять до конца и чуть ли не первым касанием забил, замкнув вертикальный пас вперед от Аке из пределов штрафной.

Нидерланды почувствовали уверенность и успокоились. А поляки все же рванули отыгрываться и, честно говоря, могли это сделать, но то не хватило точности команде после прохода Пьотровски и паса на Свидерски, то дальний удар под перекладину Вербрюгген не слишком уверенно, но все же отразил. Потому счет не изменился, финальный свисток зафиксировал победу Нидерландов со счетом 2:1.

В следующем туре «оранье» будут играть против Франции, а «кадра» будет противостоять австрийцам.

Фото – УЕФА

Евро-2024. Группа D. 1-й тур

Польша - Нидерланды – 1:2

Голы: Букса, 16 – Гакпо, 29, Вегхорст, 83

Верман, 15

Польша: Щенсны – Беднарек, Кивиор, Саламон (Берешински, 86), Франковски, Урбаньски (Свидерски, 55), Романчук (Слиш, 55), Залевски, Шимански (Модер, 46), Зелиньски (Пьотровски, 78), Букса

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 87), Схаутен, Рейндерс, Верман (Вейналдум, 62), Симонс (Мален, 62), Гакпо (Фримпонг, 81), Депай (Вегхорст, 81)

Стадион: «Фолькспаркштадион» (Гамбург)

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

ПОЛЬША - НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА