16.06.2024 16:00 – FT 1 : 2
Чемпионат Европы16 июня 2024, 18:21 |
9674
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Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
16 июня 2024, 18:21 |
9674
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В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.
Польша – Нидерланды – 1:2
Гол: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)
На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.
Обзор матча
Видео гола Буксы
Видео гола Гакпо
Видео гола Вегхорста
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
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