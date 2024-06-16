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Евро
Польша
16.06.2024 16:00 – FT 1 : 2
Нидерланды
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 18:21 |
9674
0

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

16 июня 2024, 18:21 |
9674
0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, состоялся матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

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Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа D. 1-й тур.

Польша – Нидерланды – 1:2
Гол: Букса (16) – Гакпо (29), Вегхорст (83)

На Евро-2024 в группе D, кроме Польши и Нидерландов, также сыграют команды Франции и Австрии.

Обзор матча

Видео гола Буксы

Видео гола Гакпо

Видео гола Вегхорста

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Нидерланды).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Букса (Польша).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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