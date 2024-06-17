Тренер сборной Польши назвал главную причину неудачи в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж поделился мнением об игре подопечных против команды Нидерландов (1:2) в 1-м туре группового турнира чемпионата Европы 2024.

«Мы должны продолжать работать. Нам не хватило качества в решающие моменты.

В матче были разные фазы. Были моменты, когда мы были опасны, но были отрезки, где легко теряли мяч. Мы не закрывали Аке. Однако мы спокойно относимся к этому. Важно, что сначала мы играли агрессивно с высоким прессингом. Иногда нам не хватало уловок.

Надо сказать, что у нас действительно были хорошие моменты. После замен мы дольше удерживали мяч и смогли загнать Нидерланды в оборону. Жаль, что не удалось удержать ничью. Могу только поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не отступим от этого пути.

В раздевалке мы сказали, что неважно, с кем мы играем, мы хотим научиться играть агрессивно. Нам не хватило самого важного – очков. Я сказал команде, что мы не свернем со своего пути», – признался Пробеж.

Сборная Польши на Евро-2024 во втором матче группы сыграет 21 июня с командой Австрии. В группе, где играют поляки, также выступает сборная Франции.