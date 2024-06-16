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Евро
Польша
16.06.2024 16:00 - : -
Нидерланды
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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 00:51 |
266
0

Польша – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Пробеж заявил, что его команда никого не боится, но правда ли это?

16 июня 2024, 00:51 |
266
0
Польша – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

В воскресенье, 16 июня, в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» состоится матч первого тура в рамках квартета D чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сыграют национальные сборные Польши и Нидерландов. Стартовый свисток португальского рефери Артура Диаша из Порту прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Польша


То, что пережила сборная Польши по ходу этого отборочного цикла, иначе как шторм не назовешь. Команду заводил в квалификацию португалец Фернанду Санштуш, но уже после шести матчей в группе стало понятно – никуда с такой игрой «бело-красные» не поедут. Очевидно, что весь этот процесс срочной смены тренера без скандалов не проходил, да и в самой местного футбольного Союза постоянно происходили какие-то непонятные истории. Одним словом – бардак.

И во всю эту историю в итоге кинули разбираться Михала Пробежа, при котором команда в итоге еще не проигрывала и лишь дважды сыграла вничью. Напрямую на Евро поляки из группы с Албанией, Чехией, Молдовой и Фарерскими островами так и не вышли, что уже само по себе для них было большим ударом. Но хоть через плей-офф против Эстонии и Уэльса разобрались с получением путевки в соседнюю Германию. И уже потом они разминались, в том числе, и на Украине (3:1) с Турцией (2:1).

Теперь, наверное, стоит поговорить и про кадровый потенциал Польши, так как до тех пор, пока во главе сборной сидел Сантуш, было все равно, кто там играет – команды не существовало как боевой единицы. А ситуация у «бело-красных» в чем-то похожа на нашу: лидеры играют в ведущих футбольных чемпионатах и, нередко, в ведущих футбольных клубах.

Звезда, очевидно, – Роберт Левандовски, но он, как и Камиль Гросицки, уже ветераны, а вот Каспер Урбански, Никола Залевски, Марцин Булка, Якуб Кивьер, Якуб Модер и Михал Скураш – это будущее. Будущее, которое должно показать себя уже на этом турнире. Если травмы обойдут стороной, а то стартовать уже придется без форварда «Барселоны», у которого мышечное повреждение.

Нидерланды


У сборной Нидерландов кадровых вопросов перед турниром нет. Кроме новоиспеченной звезды «Болоньи» Джошуа Зиркзе, который если и останется в «россоблу» после летнего межсезонья, то только чудом. А вот со всем остальным у «оранжевых» ситуация также достаточно неоднозначная. И проблема тут, как ни странно, тоже в главном тренере. Рональд Куман. У фанатов «Барселоны» от упоминания этого наставника неприятно екает сердце.

Но в сборную 61-летнего специалиста назначили уже достаточно давно. Отборочный цикл на Евро – его рук дело. Нидерланды вышли из группы, из которой не имели морального права не выйти напрямую. Греция, Ирландия и Гибралтар – не конкуренты по статусу, да и на деле оказались не способны навязать борьбу за места в таблице. Вот Франция – другое дело, и «оранжевым» еще предстоит встретиться с ней в квартете, но уже с куда большим уровнем конкуренции.

По кадрам разбирать текущий созыв Нидерландов также не имеет особого смысла – едут сильнейшие. А тот факт, что некоторые фамилии для широкого круга болельщиков могут стать неожиданностями, остался в прошлом. Тиджани Рейндерс из «Милана», Хави Симонс из «РБ Лейпциг», Жереми Фримпонг из «Байера» или Райян Гравенберх из «Ливерпуля» – о ком из этих юных исполнителей вы слышите впервые?

Они уже завоевывают места в основе ведущих клубов Европы, поэтому никаких «инкогнито» Нидерланды на этот раз не везут и настроены они очень серьезно. Пусть и с Куманом во главе – наиболее уязвимое место этой команды просто по причине своей репутации в футбольном мире.

История встреч


Футбольные пути Польши и Нидерландов ранее пересекались 14 раз в рамках квалификациях чемпионата мира и чемпионата Европы, а также Лиги наций УЕФА. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу Нидерландов – 7 успешных игр против 3 у Польши и еще четыре встречи завершились вничью. Разница голов 15:21.

Последний раз соперники встречались в сентябре 2022 года. Голы Коди Гакпо и Стивена Бергвейна обусловили победу Нидерландов в Варшаве на «Народовом» 2:0 в Лиге наций-2022/23.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний португалец Артур Диаш, который на своем счету еще имеет 2 матча в финальной части Евро-2020. Боковыми рефери станут Паулу Суареш та Педру Рибейру, а резервным арбитром отработает Ирфан Пельто. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Тьягу Мартиншом, которому будет помогать Кристиан Дингерт и Марко Фритц. У Диаша есть опыт проведения матча с участием Польши – 1 ничья, тогда как с Нидерландами он пересекался 3 раза – 1 победа и 2 ничьи.

Ориентировочные составы


Польша: Щесны – Кивьёр, Давидович, Беднарек – Слиш – Залевски, Шимански, Петровски, Зелински, Франковски – Свидерски.

Нидерланды: Вербрюгген – ван де Вен, Ван Дейк, Думфрис – Вейналдум, Веерман – Гакпо, Рейндерс, Симонс – Депай.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что вероятность разгрома в исполнении гостей крайне высока. Нашей ставкой будет позиция – Нидерланды. ТБ 2.

16 июня, воскресенье

Польша – Нидерланды
Гамбург. «Фолькспаркштадион». 16:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Megogo и Суспильне
ПОЛЬША – НИДЕРЛАНДЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Ар битр: Артур Диаш (Португалия)
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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