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26 июня в Штутгарте в рамках группового турнира Евро-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии. Лишь в случае победы над «красными дьяволами» подопечные Сергея Реброва получат гарантированную путевку в плей-офф. А вот ничья может лишить команду за бортом следующего раунда. Не говоря уже о поражении…

Украина

Накануне матчей последнего тура в нашей группе сложилась весьма интересная картина (назвать ее уникальной нельзя, ибо в истории уже были подобные случаи): все четыре команды набрали по три очка. А это значит, что после финиша группового этапа сборная Украины может занять как первое, та и последнее место.

Для того, чтобы гарантированно получить путевку в первый раунд плей-офф, «сине-желтым» нужно побеждать Бельгию. При иных раскладах нужно надеяться на удачу.

Впечатление от выступлений сборной Украины на ЧЕ накануне третьего тура все еще портит стартовое поражение. Забей тогда украинцы хоть один мяч в ворота румын, и сейчас мы бы не зависели от итогов параллельного поединка Словакия – Румыния. Однако даже мяча престижа «сине-желтые» команде Йорданеску не забили. И теперь им придется прыгать выше головы: побеждать одну из самых сильных национальных команд Европы.

Если после первого тура от игры нашей команды было сплошное разочарование и повод посыпать голову пеплом, то следующий поединок – против Словакии – дал повод для оптимизма. Пускай и сдержанного, но все же.

Украинцы снова провалили дебют первого тайма, но, в отличие от премьерной встречи, в этот раз сумели собраться. И смогли не только восстановить равновесие, но и забить победный мяч.

По сравнению с игрой против Румынии, в игре против Словакии главный тренер нашей команды Сергей Ребров произвел четыре замены. На скамье для запасных остались Лунин, Конопля, Степаненко и Цыганков. В свою очередь, шансы проявить себя получили Трубин, Тымчик, Бражко и Ярмоленко.

Нужно признать, что не только мотивационный аспект, но и кадровые решения нашего тренерского штаба стали предпосылкой иной по содержанию игры во второй встрече, и иного по содержанию итога.

В этой связи весьма актуальным видится вопрос относительно стартового состава нашей команды на игру против Бельгии.

С одной стороны, победителей менять не очень целесообразно. А с другой – восстановился после повреждения основной левофланговый защитник Виталий Миколенко. Может, нужно сделать ставку именно на него?

В строю уже и Виктор Цыганков, который пропустил игру против Словакии из-за травмы. Возможно, Ребров снова рискнет доверится на правом фланге атаки вингеру «Жироны»?

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Этот турнир очень быстротечен – очень важное восстановление, готовиться к каждому сопернику. Как показала игра Словакия – Бельгия, против бельгийцев можно играть.

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Бельгия

Сборная Бельгии была безоговорочным фаворитом нашей группы. Однако ее фаворитизм на деле не подкрепился.

Если судить строго по результатам, то нынешняя сборная Бельгии уже не похожа на машину по забиванию голов. С этой командой можно играть – Ребров прав. Можно играть даже успешно, что подтвердили словаки в первом поединке.

И в неудачном стартовом матче, и даже в победном против Румынии невооруженным глазом были видны проблемы «красных дьяволов» в защите. Об отсутствии ведущего бельгийского голкипера Куртуа уже было сказано слишком много, нет надобности повторяться. Однако проблемы в обороне Бельгии связаны не только с отсутствием кипера «Реала». Дело в том, что не «тянет» центрбек Вертонген (ему уже 37 лет).

Не лучше обстоят дела и с левым флангом. Теате травмирован, а равноценно заменить его некем.

Однако, как оказалось, подопечные Тедеско испытывают проблемы и в атаке – изначально самом сильном командном звене. Такой вывод автоматически напрашивается после того, что доселе случалось с Лукаку. Лучший в истории сборной Бельгии форвард (на его счету аж 85 мячей за национальную команду) на нынешнем Евро если и может чем-то похвастаться, так это, разве что, тремя отмененными взятиями ворот.

А коль пока не забивает Лукаку, забитые мячи Бельгии даются весьма проблематично.

Однако, в то же время, не нужно все эти нюансы и просчеты возвеличивать в ранг проблемы глобального масштаба. Несмотря ни на что, сборная Бельгии остается очень сильным соперником. И фаворитом в игре с украинцами, ведь общий класс и индивидуальное мастерство Де Брюйне и компании никуда не делись.

Доменико Тедеско, главный тренер сборной Бельгии:

– Против сборной Румынии мы играли с той же структурой, что и против Словакии. Нам было очень важно добыть три очка, и, конечно, мы упустили несколько моментов. Было бы здорово, если бы мы смогли закрыть матч раньше. Думаю, что можно было забить три, четыре или пять голов. Счастливы, что взяли эти три очка, и теперь посмотрим, что принесет следующая игра.

История противостояний

Сборная Бельгии – один из немногих оппонентов на европейской арене, против которого сборная Украины еще не играла. Предстоящий поединок станет дебютным для соперников.

Прогноз

Игра станет «матчем жизни» не только для сборной Украины, но и для сборной Бельгии, в планы которой точно не входит поражение, ибо оно наверняка оставит «красных дьяволов» вне зоны действия плей-офф.

Посему можно сделать очевидный вывод, что игра будет обоюдно сложной. С обоюдными шансами на успех, ведь ни нашу оборону, ни бельгийскую образцовой назвать нельзя.

В пользу команды Тедеско – огромнейший опыт больших турниров и громких побед, звездная линия атаки. В пользу Украины – на один день больше для подготовки к игре, мотивация и отсутствие места, чтобы отступать.

Безусловно, по именам Бельгия – топовая команда. Но, как показывает практика, с более сильными командами Украине играть более просто, нежели с незамысловатыми. Поэтому рискнем предположить, что этот матч «сине-желтые» как минимум не проиграют. Предположим, что итогом поединка будет результативная ничья.

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Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Мудрик, Яремчук

Бельгия: Кастельс, Карраско, Вертонген, Фас, Кастань, Онана, Тилеманс, Де Брюйне, Доку, Троссард, Лукаку.

26 июня, среда