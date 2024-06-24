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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 15:09 |
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Украина – Бельгия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

24 июня 2024, 15:09 |
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Украина – Бельгия. Текстовая трансляция матча

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия. Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

Решающий момент для сборной Украины и всего квартета E. У каждой сборной по три очка, поэтому любой результат в последнем туре будет иметь значение. Команде Сергея Реброва необходимо побеждать Бельгию, которую до начала турнира называли явным фаворитом нашей группы. Но оказалось, что бельгийцы, как и мы, абсолютно не безгрешны. Именно поэтому им также, как и «сине-желтым», нужна победа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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