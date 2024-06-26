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Евро
УКРАИНА
26.06.2024 19:00 – FT 0 : 0
Бельгия
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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:50 | Обновлено 26 июня 2024, 22:53
2926
12

РЕБРОВ: «Мы не попали в плей-офф из-за поражения от Румынии»

Наставник сборной Украины дал комментарий по итогам поединка с Бельгией

26 июня 2024, 22:50 | Обновлено 26 июня 2024, 22:53
2926
12
РЕБРОВ: «Мы не попали в плей-офф из-за поражения от Румынии»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал свой комментарий по итогам поединка Евро-2024 против команды Бельгии (0:0).

– Как вы пережили этот матч? Как вы оцените выступление команды на турнире и вашу работу?

– Моей работе оценку должны давать вы. К сожалению, мы не попали в плей-офф из-за первого матча, в котором проиграли Румынии. В той игре после 0:1 и 0:2 мы не проснулись. Я благодарен футболистам за поединок со Словакией. Сегодня мы пытались победить, создавать моменты. Моментов было достаточно, но мы играли против топ-сборной, было очень тяжело. Мы не использовали свои шансы, но претензий к игрокам нет.

– Каким вы видите следующий этап этой сборной? Будем ли мы видеть перемены в команде? Может, это последний турнир для возрастных игроков?

– Я не знаю, последний или не последний. Сегодня у нас самая молодая сборная на турнире. Не понимаю, почему мы сейчас должны что-то омолаживать, менять. Пришел тот же Владимир Бражко, играет в основном составе. Мы следим за игроками молодежной, олимпийской сборной. Это процесс. Нельзя сказать, что мы не попали в плей-офф, и теперь все нужно менять.

– Насколько важно участие в таком турнире для Украины?

– Этот турнир очень важен, мы представляем нашу страну. В последних двух матчах не было вопросов по отдаче и характеру игроков. Мы показали характер нашей нации. Сейчас важно показать людям, что мы до сих пор боремся, что нам нужна помощь Европы, частью которой мы являемся. Очень важно для нас быть представленными здесь. Жаль, что мы плохо провели первую игру. Но это жизнь, и важно реагировать на ошибки. Думаю, мы хорошо отреагировали. К сожалению, мы не прошли дальше, набрав четыре очка. Если говорить о сегодняшней игре, то я горжусь футболистами. Каждый в Украине, думаю, недоволен счетом, но у меня нет вопросов к игрокам.

– Какая ситуация сейчас в украинском футболе?

– Мы продолжаем проводить наши внутренние соревнования, продолжаем жить. К сожалению, многие стадионы были уничтожены. Но сейчас мы живем в этих условиях. Я очень рад, что мы продолжаем чемпионаты, это очень важно. Также важно представлять Украину на Евро, показывать, что мы все еще живы, боремся и не остановимся.

– Какую поддержку украинского футбола вы хотели бы увидеть от Европы?

– Во время турнира, где бы мы ни были, мы чувствовали поддержку. Это очень важно, футбол является частью жизни. Также мы понимаем, что сейчас бьемся не только за Украину, но и за всю Европу.

– Общались ли вы с подопечными после матча?

– Я поблагодарил их за эту игру, но сказал, что мы не попали в плей-офф из-за результата поединка с румынами. Я видел игроков – у них нет никаких эмоций. У нас очень молодая сборная, я вижу перспективу в будущем. Надо пережить этот день и завтра начинать работать.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 12
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VIPsector1
Подивись, як грає Грузія. Ти ніякий. Геть!
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+6
Alehandro
Не потрапили через посереднього тренера, який не впевнений у тому, якою саме він бачить команду, не хоче брати на себе відповідальність, натомість, сподівався віїхати за рахунок якості гравців. Типу ви тут усі офігенно зіркові легіонери, йдіть і грайте у свою гру, я у вас вірю
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+4
Василий Гредюшкин
Ми не  потрапили  через  такого "тренера ".
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+4
roman75zpr
Перечитал 2 раза... и не заметил извинений перед болельщиками! Или это ниже твоего достоинства высокого, Сергей?!! И где ты собрался завтра начинать работать?! Ты в отставку уже два часа как должен был САМ подать с опущенными глазами!!!
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+4
newo
Ой ой ой, а кто ето сдєлал?
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+3
Marcus
Ми не потрапили туди за твою недолугість та жадібність. Ти сука вже рахував комісійні за Судакова та інших. Бл.. реально цій країні пороблено 
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+3
VIPsector1
Дурень думкою багатіє… « В гравців немає жодних емоцій…». Це як? Просрали найлегшу групу Евро та й хер з цим?! Немає жодних емоцій?  Я не впевнений, що ви керуєте гравцями. Вийдіть, будь ласка з роздягальні, ми тут самі розберемось…. Мозку геть  бракує, Сірожа.
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+2
Yura Юрий
тобто після Румунії потрбно було паковати валізи? що ти верзешь??? ви не потрапили через те що не змогли перемогли "мертву" Бельгію.
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+2
avk2307
Так і є. Ключова гра була з Румунією.
Треба було готуватися  а не понтуватися, що важко грати в статусі фаворита
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+1
pricolist
Через тебе
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+1
antt
дійсно питання - а що це було. Про гру з румунами. Так треба було придумати ще. Чи це дійсно відплата за молдаван, і реальна подяка від Санду. Чи так всі розслабились після цього. Але ж треба було зупинись після 1:0 чи хоч 2:0. Хоча і після таких рахунків мало що вже вірилось у збірнгу. А виходить що ні. Тому завдання тренера було щоб зупинити розвал команди на цьому одному матчі.
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0
Andre Chil
А Серьожа молодець! Не обіцянок, не пробачень! Зарплату( чималеньку) загребе, і политить на Мальдіви, з "чистою совістю".
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-1
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