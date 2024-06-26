Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.
Украина – Бельгия - 0:0
Предупреждения: Фас, 43
Украина: Трубин – Миколенко (Зинченко, 58), Матвиенко, Сваток (Ярмоленко, 81), Забарный, Тымчик – Судаков, Бражко (Степаненко, 70), Шапаренко (Малиновский, 70) – Довбик, Яремчук (Ванат, 70).
Бельгия: Кастельс – Кастань, Теат, Фас, Вертонген – Тилеманс (Мангаля, 61), Онана, де Брюйне – Троссар (Карраско, 62), Лукаку (Опенда, 90), Доку (Бакайоко, 77).
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).
Стадион: «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия).
Удары (в створ): 14 (5) – 11 (4)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 2 – 0.
УКРАИНА - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 28°C
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Якби "звьозди" вийшли грати і перемагати, то цей матч був би формальністю, але ж ... "звьозди" вийшли брати очки, а отримали великого циганського прутня в сраку.
Надіюсь фізрука Реброва таки звільнять
Не вмієте грати, додому!
Давайте краще заголовки про Луніна-Анчелотті і трансфери Судакова. Це більше про нас.
Заголовки з Євро будуть про інших.
Довбик міг би не бути деревом осттанні 4хв
Перший матч зіграв нам весь чемпіонат.
Тепер можна спокійно в відпусточки і зі спокійною душею далі триндецям інтерв'ю давати