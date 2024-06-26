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Евро
УКРАИНА
26.06.2024 19:00 – FT 0 : 0
Бельгия
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Бельгия
26 июня 2024, 20:56 | Обновлено 26 июня 2024, 21:00
4704
103

Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024

Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее

26 июня 2024, 20:56 | Обновлено 26 июня 2024, 21:00
4704
103
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа E. 3-й тур.

Украина – Бельгия - 0:0

Предупреждения: Фас, 43

Украина: Трубин – Миколенко (Зинченко, 58), Матвиенко, Сваток (Ярмоленко, 81), Забарный, Тымчик – Судаков, Бражко (Степаненко, 70), Шапаренко (Малиновский, 70) – Довбик, Яремчук (Ванат, 70).

Бельгия: Кастельс – Кастань, Теат, Фас, Вертонген – Тилеманс (Мангаля, 61), Онана, де Брюйне – Троссар (Карраско, 62), Лукаку (Опенда, 90), Доку (Бакайоко, 77).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт, Германия).

Удары (в створ): 14 (5) – 11 (4)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 2 – 0.

УКРАИНА - БЕЛЬГИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 28°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 104
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George Abuladze
Відмучились. Тепер можна з подругами на мальдіви
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+12
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KOT
Матч был интересный, но Судаков просто худший 
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+11
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Микола Унгурян
Головний матч програли в 1 турі.
Якби "звьозди" вийшли грати і перемагати, то цей матч був би формальністю, але ж ... "звьозди" вийшли брати очки, а отримали великого циганського прутня в сраку.
Надіюсь фізрука Реброва таки звільнять
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+11
Nordenus
Тянули до конца матча чтобы попытатся хоть как то забить... Против таких посредственных бельгийцев сыграли в сыкливый футбол... 
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+11
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pricolist
Ганебний виступ України. Вийшли грати на нічию, коли треба перемагати. Ребров головне розчарування для мене, стільки надій на нього покладалось, а повністю провалився. Всім 2 за це Євро
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+10
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AleksDnipro
Це якийсь пздц... Думаю, візьму тривалу перерву від перегляду наших мажорних збірних і клубів. Мене не хвилює як вони зіграли проти Бельгії, вони про*бали перший матч проти румунів. Лузери провалили цей турнір
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+9
sarra2008
Жорстке, але справедливе покарання за піжонство проти румун
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+8
Перець
Лунін привіт
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+8
Skillz
Який же цей сундуков виблядок кончений, тупо мразіна шлюхтьорска, нахуя цих підарів з фк криса викливають до збірної
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Serhii P.
Трубін - топ!
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+5
Vadym Shcherban
ТШ дно. На 99.9% було зрозуміло, що словаки з румунами не парячись скатають нічию. І який був наш посил - лише перемога.І що? Ви бачили установку на перемогу? 
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+5
FunnyCat_____
Зато все наши звезды и звездочки и дальше останутся в УПЛ и будут радовать нас своей игрой
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+5
AleksDnipro
Два тупі у*бани: Ребров і Шевченко прийшли правити українським футболом. Ребров ніколи не отримає запрошення до пристойного європейського клубу.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Cruyff
Так криво всратись з румунами ще треба було постаратись. 
Не вмієте грати, додому!
Давайте краще заголовки про Луніна-Анчелотті і трансфери Судакова. Це більше про нас. 
Заголовки з Євро будуть про інших. 
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+5
Весняна Сова
150 мільйонів, як же так?
Довбик міг би не бути деревом осттанні 4хв
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Олексій Коваль
Грали добре, нажаль провалили матч з Румунією
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+4
Обсервер Влад
Безвольна гра України. Проходили пішки весь матч - результат закономірний.
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+4
Влад Тараненко
Як там справи в найсильнішого покоління збірної України?
Ответить
+4
pmelnik7788
А Судаков це футболист? 
Ответить
+3
Boodya
Румунія боком вилізла нам, це було очікувано нажаль.
Перший матч зіграв нам весь чемпіонат.
Тепер можна спокійно в відпусточки і зі спокійною душею далі триндецям інтерв'ю давати
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+3
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Теннис
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