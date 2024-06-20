В четверг, 20 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором будут играть национальные сборные Дании и Англии. Игра пройдет во Франкфурте-на-Майне (Германия) на поле «Франкфурт Арены», начало – в 19:00 по Киеву.

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Дания

В первом тупе команда встречалась против Словении. Победить не удалось, была оформлена ничья 1:1. Прекрасно вернулся на чемпионаты Европы Кристиан Эриксен, забив гол в том поединке уже на старте игры. Напомним, что на Ево-2020 у Эриксена был сердечный приступ прямо на футбольном поле, но, как видим, все в порядке.

Благодаря этому гол Эриксен стал рекордсменом своей национальной сборной на чемпионатах Европы. Кристиан отличился в возрасте 32 лет и 123 дней.

Как сказал главный тренер Дании Каспер Юльман, никто из болельщиков и экспертов не верит в его команду в матче с Англией, однако сам тренер ожидает, что его команда проведет «фантастическую игру» и с помощью удачи одержит победу.

На матче будут работать украинские арбитры – Николай Балакин и Александр Беркут будут работать соответственно четвертым арбитром и резервным лайнсменом.

Англия

Англия в первом матче играла против Сербии. На тот момент игра стала самой скучной на чемпионате и закончилась со счетом 1:0 в пользу «трех львов», отметился Джуд Беллингем.

Сложилось впечатление, что Гарет Саутгейт сознательно выбрал тактику засушить игру после забитого гола, чтобы поэкономить силы, поскольку англичане преимущественно занимались тем, что не давали играть соперникам и грамотно убивали оставшееся до финального свистка время.

До сих пор не восстановился полноценный левый защитник Люк Шоу, его подменяет коллега с противоположного фланга Киран Триппьер. Также в составе, помимо Кайла Уокера, вышел еще один игрок, который в клубе играет на позиции правого защитника. Трент Александр-Арнольд отыграл в паре с Декланом Райсом в опорной зоне и нет никаких предпосылок, чтобы он снова там не вышел.

Для сборной Англии матч стал пятым подряд без пропущенных голов на групповых стадиях чемпионатов Европы – последний раз в группе «три льва» пропускали еще во втором туре Евро-2016.

Статистика встреч

Как информирует официальный сайт УЕФА, команды между собой встречались 24 раза: по пять раз выигрывала Дания и была зафиксирована ничья, еще в 14 матчах победила Англия с общей разницей мячей 34-41. На прошедшем чемпионате Европы команды встретились в полуфинале и сильнее стала Англия со счетом 2:1, оформив победный гол в экстра-тайме.

Прогноз

Англия, пожалуй, снова захочет приложить минимум усилий для победы. Предположим, что ей это удастся, но будет сложнее, чем против Сербии.

Ориентировочные составы:

Дания: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Вестеггор — Бах, Гюлманд, Хейбьерг, Эриксен, Кристиансен – Хойлунд, Винн

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер – Александр-Арнольд, Райс – Сака, Беллингем, Фоден – Кейн

20 июня, четверг