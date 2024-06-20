В четверг, 20 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором встретятся национальные сборные Дании и Англии. Матч пройдет во Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Франкфурт Арена», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Англичане стартовали на чемпионате Европы с победы над командой Сербии со счетом 1:0, а сборная Дании сыграла вничью со Словенией – 1:1. Соперники провели 22 очные дуэли: Англия одержала 13 побед, датчани праздновали успех в 4-х поединках. На прошлом чемпионате Европы команды встретились в полуфинале и победу со счетом 2:1 одержала Англия: решающий гол «львы» забили в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Англия, за которым можно следить в украинской версии сайта.