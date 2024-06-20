Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Англия. Текстовая трансляция матча
Евро
Дания
20.06.2024 19:00 - : -
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 11:36 | Обновлено 20 июня 2024, 11:39
155
0

Дания – Англия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы С чемпионата Европы

20 июня 2024, 11:36 | Обновлено 20 июня 2024, 11:39
155
0
Дания – Англия. Текстовая трансляция матча

В четверг, 20 июня, состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2024 в группе С, в котором встретятся национальные сборные Дании и Англии. Матч пройдет во Франкфурте-на-Майне на поле стадиона «Франкфурт Арена», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Англичане стартовали на чемпионате Европы с победы над командой Сербии со счетом 1:0, а сборная Дании сыграла вничью со Словенией – 1:1. Соперники провели 22 очные дуэли: Англия одержала 13 побед, датчани праздновали успех в 4-х поединках. На прошлом чемпионате Европы команды встретились в полуфинале и победу со счетом 2:1 одержала Англия: решающий гол «львы» забили в дополнительное время.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Дания – Англия, за которым можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Игрок сборной Словакии: «Мой отец – украинец, для меня это особенный матч»
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
чемпионат Европы по футболу сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Англия отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо сообщил, планирует ли Челси продавать Мудрика после Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 10:39 2
Романо сообщил, планирует ли Челси продавать Мудрика после Евро-2024
Романо сообщил, планирует ли Челси продавать Мудрика после Евро-2024

Михаил останется в лондонском клубе

Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Бокс | 19 июня 2024, 12:46 2
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко

Легендарный боксер отметил удар Шеннона Бриггса

В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20.06.2024, 09:47
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Бокс | 19.06.2024, 17:35
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
18.06.2024, 16:08 12
Футбол
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
19.06.2024, 14:23 24
Футбол
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
18.06.2024, 09:40 16
Футбол
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
18.06.2024, 13:39 8
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем