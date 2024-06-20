Азарт андердога и прагматизм фаворита. Англия и Дания сыграли вничью

В группе C второй тур начали Словения и Сербия. Сербы сумели спасти ничью перед самым финальным свистком и набрали свои первые очки, у словенцев стало два пункта. Англия имела после первого тура три и могла в случае победы решать вопрос выхода из группы, да и четыре очка в случае победы для Дании тоже стали бы почти гарантией плей-офф.

Для выполнения задания Гарет Саутгейт выбрал тот же состав, с Триппьером на левом фланге защиты и Александером-Арнольдом в опорной зоне.

Команды начали матч осторожно, больше акцентируя внимание на защите. Достойны внимания были разве возможная травма Триппьера на ровном месте после попытки прострела, но обошлось, и неплохой момент Фодена, который сам себе его создал. Но Фил после того, как развернулся и прошел соперника, решил на технику бить в левую дальнюю девятку и неправильно выкрутил стопу, поскольку получилось выше и мимо.

Также обращало на себя внимание джентльменское поведение датчан, при случаях, когда оппоненты падали на газон с подозрением на повреждение, они придерживались фэйр-плей и выбивали мяч за пределы поля. Все бы так.

На 18-й минуте Англия открыла счет после ошибки Кристиансена. Тот должен был успевать на мяч на своем фланге, но умудрился пропустить вперед прострелившего справа Уокера, мяч прошел нескольких футболистов обеих команд и оказался в свободной зоне перед воротами, в которую бежал Гарри Кейн, явно чувствуя инстинктом форварда, где ему нужно быть. Забить с нескольких метров в левый угол практически без сопротивления для такого мастера проблемой не стало.

Показалось, что англичане снова попытаются выиграть малой кровью, поскольку больше владеть мячом стали датчане, но их тактика, стандарты и навесы с дальними ударами не давали эффекта. До поры до времени – Юльман решил стрельнуть метров с 30, мяч полетел низом, попал в левую штангу и влетел в ворота. Конечно, очень красивый гол, но пропуск низового удара с такого расстояния всегда будет вызывать вопросы к вратарю, несмотря на мастерство бьющего игрока.

К концу тайма Фоден еще раз успел неплохо приложиться издалека, но получилось немного выше, а болельщики свистели и возникло подозрение, что это английские фаны так возмущались слишком академической игрой своей команды.

После перерыва игра не сильно изменилась. Прежде всего, команды играли в попытке удержать свои ворота на замке, а в нападении уже как получится. Много в исполнении обеих команд было навесов, борьбы, прострелов и дальних ударов, но только попытка Фодена выглядела голевой. Однако дальний низовой удар, попав в штангу, не стал голом, потому что мяч отпрыгнул в поле. Снова вопрос к вратарю (теперь уже Англии), но комментаторы уверяли, что это такие мячи разработали, неудобные для киперов. Может быть, и так.

Становилось уже скучно смотреть, пусть и борьба была, но однообразие надоедало. Но серую рутинность разбавил Джуд Беллингем, выдавший красивый разрезной пас на Уоткинса (тот незадолго перед этим заменил Гарри Кейна, также с поля ушли Сака и Фоден). Форвард выскочил справа под углом на Шмейхеля и не смог этого прошить.

Далее футболисты, а особенно датские, сделали ставку на низовые удары. Некоторые Пикфорд ловил, другие отбивал в сторону.

В конце матча Дания откровенно простила своих соперников. Гехи обрезался, позволил обокрасть себя Ба, но тот явно не Сака – Гехи успел набрать скорость и заблокировать прострел. А после углового тоже повезло англичанам, ведь с линии вратарской мог и лучший удар выйти у кого-то из датчан, чем удар по франкфуртским воробьям.

Уже в добавленное время Англия, которая до того была вроде бы согласна на ничью, попыталась пойти вперед большими силами, но ничего создать не удалось, 1:1 так и осталось.

В принципе, набранных четырех очков должно хватить Англии для выхода из группы, но Саутгейт и компания точно получат на себя многие критики перед игрой третьего тура против Словении. Дания же попытается решить вопрос выхода в плей-офф в игре против Сербии.

Чемпионат Европы. Группа С. 2-й тур.

Дания – Англия – 1:1

Голы: Юльманн (34) – Кейн (18)

Предупреждения: Вестергор (27), Меле (73), Нергор (87) – Галлахер (62)

Дания: Шмейхель, Вестергор, А.Кристенсен, Й.Андерсен, Кристиансен (Бах, 57), Хейбьерг, Юльманн (Нергор, 82), Меле, Винн (Дамсгор, 57), Эриксен (Сков-Ольсен, 82), Хейлунн (Поульсен, 67)

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунз, Уокер, Райс, Александер-Арнольд (Галлахер, 54), Фоден (Боуэн, 69), Беллингем, Сака (Эзе, 70), Кейн (Воткинс, 69)

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Стадион «Франкфурт Арена» (Франкфурт-на-Майне, Германия)

ДАНИЯ – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА