Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением
Египтянин присоединился к компании Месси, Де Брюйне и Мюллера
Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных передач в топ-5 лигах Европы.
19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Салах стал четвертым игроком в топ-5 европейских лигах за последние 10 сезонов, который отдал 100+ ассистов (Кевин Де Брюйне – 117, Томас Мюллер – 116, Лионель Месси – 110).
Ассисты Мохамеда Салаха в чемпионатах по сезонам:
- Серия А 2015/16 – 6
- Серия А 2016/17 – 11
- Премьер-лига 2017/18 – 10
- Премьер-лига 2018/19 – 8
- Премьер-лига 2019/20 – 10
- Премьер-лига 2020/21 – 5
- Премьер-лига 2021/22 – 13
- Премьер-лига 2022/23 – 12
- Премьер-лига 2023/24 – 10
- Премьер-лига 2024/25 – 15
В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
💯 | MO'S CENTURY OF ASSISTS— Sofascore Football (@SofascoreINT) February 19, 2025
Only four players have recorded 100+ assists in Europe's top 5 leagues over the last ten seasons:
• Kevin De Bruyne (117)
• Thomas Müller (116)
• Lionel Messi (110)
🆕 Mohamed Salah (100)
Liverpool's Egyptian king continues to amaze. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/8lNWx5OIMe
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