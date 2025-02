Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением

Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных передач в топ-5 лигах Европы.

19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Салах стал четвертым игроком в топ-5 европейских лигах за последние 10 сезонов, который отдал 100+ ассистов (Кевин Де Брюйне – 117, Томас Мюллер – 116, Лионель Месси – 110).

Ассисты Мохамеда Салаха в чемпионатах по сезонам:

В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

