Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением
Англия
20 февраля 2025, 06:34 |
555
1

Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением

Египтянин присоединился к компании Месси, Де Брюйне и Мюллера

20 февраля 2025, 06:34 |
555
1
Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных передач в топ-5 лигах Европы.

19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Салах стал четвертым игроком в топ-5 европейских лигах за последние 10 сезонов, который отдал 100+ ассистов (Кевин Де Брюйне – 117, Томас Мюллер – 116, Лионель Месси – 110).

Ассисты Мохамеда Салаха в чемпионатах по сезонам:

  • Серия А 2015/16 – 6
  • Серия А 2016/17 – 11
  • Премьер-лига 2017/18 – 10
  • Премьер-лига 2018/19 – 8
  • Премьер-лига 2019/20 – 10
  • Премьер-лига 2020/21 – 5
  • Премьер-лига 2021/22 – 13
  • Премьер-лига 2022/23 – 12
  • Премьер-лига 2023/24 – 10
  • Премьер-лига 2024/25 – 15

В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

По теме:
Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге
Спортинг Канзас Сити – Интер Майами – 0:1. Мяч Месси в -18°C. Видео гола
Интер Майами с голом Месси успешно стартовал в Лиге чемпионов КОНКАКАФ
Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла - Ливерпуль Лионель Месси Кевин де Брюйне Томас Мюллер
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19 февраля 2025, 23:54 14
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ

Француз отличился хет-триком, гол престижа забил Нико Гонсалес

«Невозможно заставить людей замолчать». Анчеллоти – о победе над Ман Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 05:57 0
«Невозможно заставить людей замолчать». Анчеллоти – о победе над Ман Сити
«Невозможно заставить людей замолчать». Анчеллоти – о победе над Ман Сити

Мадридский клуб выбыл горожан и вышел в 1/8 финала ЛЧ

АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20.02.2025, 07:35
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Футбол | 19.02.2025, 08:26
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
возможно лучший игрок Премьер-Лиги (1990-наши дни), сколько уже можно возиться с извечными гиггзами-Роналду-Анри... ширерами
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 2
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 12
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем