Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением

Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отдал ассист и достиг отметки в 100 результативных передач в топ-5 лигах Европы.

19 февраля состоялась игра 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Салах стал четвертым игроком в топ-5 европейских лигах за последние 10 сезонов, который отдал 100+ ассистов (Кевин Де Брюйне – 117, Томас Мюллер – 116, Лионель Месси – 110).

Ассисты Мохамеда Салаха в чемпионатах по сезонам:

Серия А 2015/16 – 6

Серия А 2016/17 – 11

Премьер-лига 2017/18 – 10

Премьер-лига 2018/19 – 8

Премьер-лига 2019/20 – 10

Премьер-лига 2020/21 – 5

Премьер-лига 2021/22 – 13

Премьер-лига 2022/23 – 12

Премьер-лига 2023/24 – 10

Премьер-лига 2024/25 – 15

В этом розыгрыше АПЛ египтянин сыграл 26 матчей, отметившись 49 результативными действиями (29 Г + 20 А). «Мерсисайдцы» находятся на первом месте в турнирной таблице (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).