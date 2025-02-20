Игорь ГУЗЬ: «Заря будет двигаться только вперед»

Генеральный директор «Зари» Игорь Гузь во время медиа-мероприятия накануне второй половины сезона рассказал о планах луганского клуба.

«Добрый день всем присутствующим. Очень рады видеть вас на нашем мероприятии. Это совместное мероприятие с нашими партнерами – компанией GGBET. В конце 2024 года мы заключили партнерское соглашение. И, как вы видите, это дает свои определенные дивиденды и для прессы, и для болельщиков, и для клуба, и, я надеюсь, для GGBET. Это мероприятие проходит благодаря этому партнерству. Я думаю, что нужно поблагодарить наших партнеров.

В конце 2024 года у нас было партнерское слияние с GGBET, и мы начали двигаться ближе к болельщикам. И, к сожалению, в течение 11 лет клубу пришлось дважды, даже трижды переезжать с места на место. События, случившиеся в Луганске в 2014 году, заставили нас переехать в город Запорожье, где мы базировались. И пока мы обживались там и более-менее обрастали мышцами, наступил 22-й год. И, к сожалению, нам пришлось снова искать новый дом и новых партнеров. Ибо война, которая идет в нашей стране, к сожалению, эти связи рвет. Очень тяжело каждый раз переезжать на новое место и начинать жизнь заново. Но ФК Заря – это тот клуб, которому больше ста лет. И, напомню, что мы самая старшая команда в УПЛ. И, когда футбольный клуб Заря сталкивался с разными ситуациями, он всегда выходил из них с высоко поднятой головой.

В конце 2024 года у нас также была создана новая платформа нашего обновленного сайта. Она современная, она всем требованиям сегодняшнего времени отвечает. Поэтому, я думаю, что нашим болельщикам и поклонникам футбола по всей Украине очень приятно смотреть на обновленную веб-сайт платформу ФК Заря, где можно увидеть все новости о команде и какие-то исторические факты, начиная с 20-х годов, когда эта команда была основана и по сей день. Также там можно познакомиться поближе с нашими игроками, с нашими планами, с нашей жизнью. Поэтому это два таких медийных события, которые позволили нам более-менее стать ближе к нашим болельщикам и поклонникам футбола по всей стране.

Если говорить о том, какие планы у команды, то знаем одно: мы будем двигаться только вперед и только вместе с нашими болельщиками. И, если нам повезет и мы снова сможем попасть в еврокубки, мы будем с честью нести флаг нашей страны на европейских полях.

25-й год мы начали с мощных сборов в Турции. Но сами знаете, как мы их провели, покажет время и чемпионат. Но я думаю, что мы сделали много работы и у нас все будет хорошо. И все, что мы для себя планировали, будет сделано».

Мероприятие было организовано ФК «Заря» совместно с титульным партнером GGBET.