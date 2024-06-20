Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Англия – 1:1. Три льва пропустили супергол. Видео голов и обзор
Евро
Дания
20.06.2024 19:00 – FT 1 : 1
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 20:56 | Обновлено 20 июня 2024, 21:25
5085
0

Дания – Англия – 1:1. Три льва пропустили супергол. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

20 июня 2024, 20:56 | Обновлено 20 июня 2024, 21:25
5085
0
Дания – Англия – 1:1. Три льва пропустили супергол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте счет в поединке открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн, которому удался красивый удар издали.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Евро-2024. Группа С, 20 июня.

Дания – Англия – 1:1

Голи: Юльманн, 35 – Кейн, 18

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 0:1

ГОЛ! Юльманн, 35 мин, 1:1

Трансляция матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Юльманн (Дания).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
По теме:
ВИДЕО. Шевченко вместе с военными посетили тренировку сборной Украины
ФОТО. Как выглядит маска Мбаппе, в которой он будет играть на Евро-2024
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы играем только на победу. Не умеем играть по-другому»
сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024 Дания - Англия видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Футбол | 20 июня 2024, 07:18 34
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?

Лидером списка является Андрей Шевченко

В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20 июня 2024, 09:47 33
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера

Ожидается, что ворота сборной Украины будет защищать Анатолий Трубин

Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс
Футбол | 20.06.2024, 19:08
Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс
Ребров рассказал о восстановлении Миколенко. Есть прогресс
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Футбол | 20.06.2024, 01:36
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
УЕФА оштрафовал Сербский футбольный союз. Фаны вывесили флаг россии на Евро
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 18:00
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Спасение вопреки. Словения не удержала победу над Сербией на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
Евро-2024. Группа В: действующий чемпион и еще две топ-сборные
20.06.2024, 13:15 1
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 8
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
20.06.2024, 08:18 15
Футбол
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
20.06.2024, 05:20 1
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
18.06.2024, 16:08 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем