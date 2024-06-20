Дания – Англия – 1:1. Три льва пропустили супергол. Видео голов и обзор

20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

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На 18-й минуте счет в поединке открыл звездный форвард английской сборной Гарри Кейн. На 35-й минуте счет в матче сравнял полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн, которому удался красивый удар издали.

В группе C кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Евро-2024. Группа С, 20 июня.

Дания – Англия – 1:1

Голи: Юльманн, 35 – Кейн, 18

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 0:1

ГОЛ! Юльманн, 35 мин, 1:1

Трансляция матча