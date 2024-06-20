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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 23:26 |
222
0

Саутгейт рассказал, почему сборная Англии не смогла победить Данию на Евро

Англичане сыграли с датчанами ничью 1:1

20 июня 2024, 23:26 |
222
0
Саутгейт рассказал, почему сборная Англии не смогла победить Данию на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

20 июня в немецком Франкфурте прошел матч 2-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Англии. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал этот матч.

«Мы сыграли не так хорошо, как хотели. Сейчас мы не очень хорошо используем мяч, нам нужно делать это лучше, нужно выйти на другой уровень. Мы играем не так, как хотелось бы, недостаточного хорошо прессингуем, мы должны делать это лучше.

Мы хотели контролировать игру, но это все привело к нервному матчу. Нам нужно проанализировать нашу игру, найти выход. Мы должны играть лучше, если хотим пройти дальше на турнире», – сказал Саутгейт.

Англия лидирует в группе С с четырьмя очками. Следующий матч Англия сыграет 25 июня со Словенией.

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Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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