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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 06:07 |
232
0

Мбаппе – рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЛЧ с сезона 2016/17

Француз отметился хет-триком в ворота «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 06:07 |
232
0
Мбаппе – рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЛЧ с сезона 2016/17
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити» и стал единственным игроком Лиги чемпионов с сезона 2016/17, который забил 24 гола на стадии плей-офф турнира.

19 февраля в Мадриде состоялся матч 1/16 финала ЛЧ между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В этой кампании Лиги чемпионов Килиан сыграл 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала соревнования, где встретится с «Атлетико» или «Байером».

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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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