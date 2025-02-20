Мбаппе – рекордсмен по количеству голов в плей-офф ЛЧ с сезона 2016/17

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити» и стал единственным игроком Лиги чемпионов с сезона 2016/17, который забил 24 гола на стадии плей-офф турнира.

19 февраля в Мадриде состоялся матч 1/16 финала ЛЧ между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В этой кампании Лиги чемпионов Килиан сыграл 10 матчей, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала соревнования, где встретится с «Атлетико» или «Байером».