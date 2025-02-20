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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 20 февраля 2025, 06:00
634
0

«Невозможно заставить людей замолчать». Анчеллоти – о победе над Ман Сити

Мадридский клуб выбыл горожан и вышел в 1/8 финала ЛЧ

20 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 20 февраля 2025, 06:00
634
0
«Невозможно заставить людей замолчать». Анчеллоти – о победе над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции обговорил уверенную победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Испанский клуб за суммою двух встреч вышел в следующий раунд турнира.

«Мы повторили позитивные вещи, которые мы сделали в первом матче. Это было полное выступление во всех аспектах: в обороне, в нападении с мячом и без него. Когда команда хорошо работает без мяча, качество атаки чрезвычайно высоко, и есть много моментов. Мы столкнулись с очень качественной командой, и мы нашли баланс между атакой и обороной. Мы боремся за Лигу чемпионов, и у нас есть шанс далеко пройти в этом соревновании.

Без Холанда «Манчестер Сити» теряет атакующую мощь впереди. Мы забили очень рано после длинного паса вперед, а затем хорошо контролировали игру. Мы боремся, дальше 1/8 финала.

Я думаю, мы на правильном пути. Нам было трудно найти правильный основной состав, и теперь нам нужно работать, чтобы оставаться на этом уровне и, если возможно, улучшать ситуацию. Мы боролись, чтобы найти баланс, но каждые три дня проводится проверка, и, возможно, то, что я скажу сегодня, ничего не будет стоить, и нам придется снова искать свое. Я думаю, игроки уловили идею.

Мы вышли в 1/8 финала после 10 игр, и это слишком много. Теперь мы вступаем в более сложный период, который включает в себя лигу, полуфиналы Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов. Нет вопроса об остановке. На эмоциональном уровне этот матч был для нас полезен.

Идея защиты в 4-4-2 правильная. Команда чувствует себя комфортно и хорошо работает. Мы также должны отметить выдающуюся работу двух крайних нападающих: Беллингема и Родриго. Мы должны продолжать в том же духе: с этим импульсом, в этой линии и с этой системой.

Замолчат ли критики? Невозможно заставить людей замолчать. Вы не можете выигрывать каждую игру. Когда мы проигрываем матч, люди не будут молчать и будут критиковать нас», – ответил Анчелотти.

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пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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