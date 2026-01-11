Испания11 января 2026, 13:01 |
467
1
Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании
Больше шансов на победу у Барселоны
11 января 2026, 13:01 |
467
В воскресенье, 11 января 2026 года, состоится финальный матч Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коэффициент на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании составляет 1,62, тогда как на успех «Реала» дают 2,25.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 января 2026, 06:32 6
Мехонцев обвинил украинца в симуляции
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Тренера разозлило поражение от «Браги»
Футбол | 11.01.2026, 12:45
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Футбол | 11.01.2026, 07:16
Популярные новости
10.01.2026, 05:55 5
09.01.2026, 12:21 1
09.01.2026, 10:49
10.01.2026, 07:33 18
09.01.2026, 13:29 1
10.01.2026, 14:19
09.01.2026, 12:27 41
09.01.2026, 10:46 10
З такою ж ненавистю до каталонських сепарів, як і до днонецьких
Хочеться щоб шмарса за яку глорять діряво-полковник, нюзіландер просрала.
А за Мадрид знаю що вболівають наші динамівці PUMA, Серж