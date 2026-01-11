Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании

В воскресенье, 11 января 2026 года, состоится финальный матч Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании составляет 1,62, тогда как на успех «Реала» дают 2,25.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.