Испания
Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании

Больше шансов на победу у Барселоны

Букмекеры назвали фаворита Эль Класико в финале Суперкубка Испании
В воскресенье, 11 января 2026 года, состоится финальный матч Суперкубка Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Барселоны» в Суперкубке Испании составляет 1,62, тогда как на успех «Реала» дают 2,25.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Винисиус и Мбаппе – лучшие бомбардиры Эль Класико среди действующих игроков
ФОТО. Тепло обнял. Перес поговорил с Луниным перед матчем против Барселоны
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
