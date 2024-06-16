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Евро
Румыния
17.06.2024 16:00 - : -
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16 июня 2024, 21:36 |
320
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Румыния – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024

16 июня 2024, 21:36 |
320
0
Румыния – Украина. Текстовая трансляция матча

В понедельник, 17-го июня, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Румыния и Украина. Матч пройдет в Мюнхене (Германия), на поле стадиона «Альянц Арена», начало в 16:00.

Поскольку ми также являемся участниками Евро-2024, то очередь стартовать на турнире дошла и до нас. Очень интересная группа, в которой вроде как есть очевидный фаворит, и вроде как у нас имеются неплохие шансы на плей-офф. Но возможность надо доказывать делом, и кто, как не Сергей Ребров, знает, что скрывается за этими словами. Желаем удачи «сине-желтым», потому как соперник очень неплохо отыграл отборочный раунд, поэтому может доставить немало проблем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Румыния – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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